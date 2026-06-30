Los usuarios de Google Gemini ahora pueden crear imágenes personalizadas gratis

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Los usuarios de Google Gemini ahora pueden crear imágenes personalizadas gratis

Google ha anunciado una actualización importante para su aplicación de AI Gemini. Ahora, todos los usuarios en EE. UU. pueden utilizar gratuitamente la función de creación de imágenes personalizadas basada en la tecnología Nano Banana. Anteriormente, esta capacidad estaba disponible solo para suscriptores de pago Plus, Pro y Ultra. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Esta novedad lleva las capacidades de Gemini a un nuevo nivel. Ahora los usuarios no necesitan escribir prompts complejos detallando sus intereses, pasatiempos o apariencia física. La AI genera automáticamente imágenes adaptadas a sus gustos basándose en los datos del ecosistema de Google.

Inteligencia basada en datos personales

El sistema utiliza información vinculada a servicios como Gmail, Google Photos, YouTube y Search. Por ejemplo, si un usuario pide "Dibuja una imagen que refleje mis pasatiempos favoritos", Gemini sabrá a través de búsquedas y correos anteriores que al usuario le gusta beber café o hornear pasteles, y creará una imagen acorde.

Además, gracias a la integración con Google Photos, el usuario no tiene que cargar sus fotos manualmente. Gemini puede utilizar las imágenes existentes en la nube para crear personajes que se parezcan exactamente al usuario. Esta función es opcional (opt-in), y los usuarios controlan a qué aplicaciones dan acceso.

Seguridad y opciones de uso

Google ha puesto especial énfasis en la privacidad del usuario, permitiendo desactivar esta función en cualquier momento. A través de un interruptor especial en el menú de ajustes, se puede cambiar del modo personalizado al modo estándar. Actualmente, esta capacidad se está expandiendo a los mercados de India y Japón, además de EE. UU.

La compañía ha planeado más actualizaciones para Gemini en el futuro cercano, que incluyen:

  • Daily Brief — una función de resúmenes informativos diarios;
  • Una interfaz actualizada y simplificada;
  • Integración con el modelo de video Gemini Omni;
  • Un agente de AI personal llamado Gemini Spark.
Según datos de Google, el número de usuarios activos mensuales del chatbot Gemini ya ha superado los 750 millones. Esta cifra confirma que la empresa ocupa uno de los puestos líderes en la carrera de la AI. Se espera que estas funciones se habiliten gradualmente también para los usuarios de Uzbekistán, facilitando las tareas digitales cotidianas.

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Abror Shuhratov
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