Siga en directo el partido Alemania - Paraguay en nuestro sitio

Las selecciones nacionales de Alemania y Paraguay se enfrentan en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará hoy a las 01:30 (hora de Tashkent) en el estadio Foxborough de Boston.

Alemania es dirigida por Julian Nagelsmann y Paraguay por Gustavo Alfaro. Alemania saltará al campo con un 4-2-3-1, mientras que Paraguay utilizará un esquema táctico 4-5-1.

Los goles, las ocasiones claras, las tarjetas, los cambios y otros eventos principales se cubrirán minuto a minuto a través de nuestra transmisión de texto en vivo.

Antes del inicio del partido, se proporcionarán las alineaciones oficiales y la última información sobre el encuentro. Puede seguir el duelo entre Alemania y Paraguay en vivo a través de nuestro sitio.