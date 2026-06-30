Pérdida grave para el Manchester City: Rodri se someterá a una cirugía

El club inglés Manchester City se enfrenta a un problema inesperado y grave antes de la nueva temporada. Se ha dado a conocer que el pivote defensivo y organizador del equipo, Rodri, deberá ser operado debido a una lesión misteriosa. Se espera que esta situación sea la primera gran prueba para el nuevo entrenador Enzo Maresca, ya que la estrella española podría perderse el inicio de la temporada 2026-27. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según información del Daily Mail, Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, se ve obligado a pasar por el quirófano para tratar una lesión que le ha estado molestando durante tiempo, aunque los detalles no han sido revelados. La directiva del Manchester City mantiene en secreto la naturaleza exacta de la lesión, pero se planea que la cirugía se realice tras la finalización de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Este plazo significa que Rodri se perderá por completo las primeras concentraciones y el proceso de preparación pretemporada bajo el mando del nuevo entrenador Enzo Maresca. Para el técnico italiano, proveniente del Chelsea, comenzar sin una de las figuras más importantes del equipo supondrá un gran dolor de cabeza en materia de plantilla. Rodri es considerado la fuerza principal que garantiza la disciplina y el equilibrio en el centro del campo.

Un nuevo desafío para Maresca

Enzo Maresca, en una entrevista tras su nombramiento, destacó que conocía bien el club y que trabajar allí era un gran honor. "El Manchester City es un club extraordinario, innovador y donde cada paso está planificado. Para un entrenador, trabajar en un sistema así es un sueño. Queremos ganar y mostrar un fútbol atractivo", había dicho el técnico. Sin embargo, la baja de un líder como Rodri le obligará a replantear sus planes tácticos.

Las noticias sobre la lesión surgen en un momento en que el futuro de Rodri en el club está en entredicho. Al contrato actual del futbolista español le quedan 12 meses y las negociaciones para un nuevo acuerdo están paralizadas por ahora. Esta situación está atrayendo la atención de los grandes de Europa, especialmente del Real Madrid. Según Goal.com, el club madrileño tiene un serio interés en repatriar al jugador.

Si el asunto del contrato no se resuelve para enero, Rodri tendrá derecho a firmar un acuerdo previo con otros clubes. Pasar al Real Madrid podría darle la oportunidad de volver a jugar en el mismo equipo que su antiguo compañero Bernardo Silva. Cabe recordar que la estrella portuguesa se unió recientemente a Los Blancos, dirigidos por José Mourinho.

En la plantilla del Manchester City no solo existen problemas contractuales con Rodri, sino también con el defensa Nathan Aké, cuyo contrato también está llegando a su fin. La directiva del club deberá resolver tanto las lesiones como los asuntos de traspaso de jugadores clave antes del inicio de la nueva temporada. No cabe duda de que la ausencia de Rodri tendrá un impacto significativo en el estilo de juego del equipo.