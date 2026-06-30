Joel Kojo regresa a la Superliga: Navbahor presenta a su nuevo delantero

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Joel Kojo regresa a la Superliga: Navbahor presenta a su nuevo delantero

El delantero de la selección nacional de Kirguistán, Joel Kojo, volverá a jugar en la Superliga de Uzbekistán. El futbolista de 27 años ha firmado un contrato con el club Navbahor de Namangan.

El delantero nacido en Ghana ya ha militado en el campeonato uzbeko y conoce bien el entorno del fútbol local.

Kojo se une al Navbahor

Navbahor ha reforzado su línea de ataque con Joel Kojo, integrante de la selección de Kirguistán.

Se espera que el jugador aporte velocidad, superioridad física y capacidad goleadora a su nuevo equipo.

Ya jugó anteriormente en Uzbekistán

Joel Kojo ha defendido los colores de varios clubes a lo largo de su carrera.

Ha jugado en los siguientes equipos:

  • Oloy — 2017–2021 ;

  • Dordoy — 2021–2023 ;

  • Dinamo Samarkand — 2023–2024 ;

  • Istiklol — 2025–2026 ;

  • Neftchi — 2025, cedido.

De este modo, el Navbahor se convierte en su tercer club en Uzbekistán.

Regresa tras una grave lesión

Kojo disputó su último partido oficial en octubre de 2025 con el Neftchi frente al Shortan.

En aquel encuentro sufrió una lesión grave que lo mantuvo alejado del campo durante un largo periodo.

Actualmente, el delantero se ha recuperado y está listo para volver al fútbol de élite.

¿Qué aporta este fichaje al Navbahor?

La llegada de Kojo puede intensificar la competencia en el ataque del equipo.

Sus puntos fuertes:

  • Conocimiento del entorno de la Superliga ;

  • Experiencia internacional ;

  • Capacidad para jugar como delantero centro ;

  • Actividad en los duelos físicos ;

  • Rapidez en los contraataques.

Sin embargo, tras un largo paréntesis, será un factor clave la rapidez con la que recupere su forma física.

Comienza una nueva etapa

Para Joel Kojo, su etapa en el Navbahor será una nueva página tras su lesión.

El club de Namangan espera goles y actuaciones eficaces en partidos importantes del experimentado delantero.

¿Crees que Joel Kojo podrá mostrar su mejor nivel en el Navbahor? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados de la Superliga.

Joel KojoNavbahorUzbekistánKirguistánNamangan
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Shuhrat Razzakov
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