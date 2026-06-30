Nueva era en el mercado de los ebooks: Kobo y StoryGraph contra el dominio de Amazon

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Nueva era en el mercado de los ebooks: Kobo y StoryGraph contra el dominio de Amazon

El monopolio de Amazon, que ha persistido durante años en el mercado de los lectores electrónicos y las bibliotecas digitales, se enfrenta a un competidor serio. La marca Kobo, propiedad de Rakuten, y la plataforma StoryGraph, cada vez más popular entre los lectores, han anunciado el inicio de una colaboración. Esta integración permite a los usuarios realizar un seguimiento automático de su proceso de lectura, una función que hasta ahora era exclusiva del tándem Kindle y Goodreads. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según ixbt.com, esta novedad convierte a los dispositivos Kobo en uno de los eReader más abiertos y flexibles del mercado. Ahora, todos los usuarios con una cuenta de Kobo pueden sincronizar el progreso de los libros que leen en sus dispositivos con StoryGraph. Este proceso abarca no solo los ebooks de texto, sino también los audiolibros.

Una amenaza seria para el imperio de Goodreads

Durante mucho tiempo, Amazon logró retener a sus lectores mediante precios bajos y la red social de lectores más grande del mundo, Goodreads. Aunque muchas otras startups surgieron como competidores de Goodreads, la mayoría fracasó debido a que no podían conectarse directamente con los dispositivos de lectura. La colaboración entre StoryGraph y Kobo ha eliminado precisamente esa barrera tecnológica.

La plataforma StoryGraph se destaca por sus profundas capacidades analíticas. Proporciona al usuario no solo el número de páginas leídas, sino también datos gráficos detallados sobre el estado de ánimo de la lectura, el ritmo y los géneros. Estos análisis ayudan a los lectores a comprender mejor sus hábitos y a elegir nuevas obras basándose en recomendaciones más precisas.

El éxito de una plataforma independiente

Cabe señalar que StoryGraph fue iniciado en 2019 por los ingenieros británicos Nadia Odunayo y Rob Frelow como un proyecto personal, sin inversiones externas. A día de hoy, la plataforma cuenta con más de 5 millones de usuarios activos. La colaboración con Kobo pone esta aplicación al alcance de más de 12 millones de usuarios de Kobo en 190 países.

La cultura de la lectura digital está alcanzando una nueva etapa, especialmente debido a tendencias de redes sociales como #booktok. Según investigaciones de Pew Research, la proporción de adultos que leen ebooks en EE. UU. ha pasado del 17 % en 2011 al 31 % actual. Esto crea una oportunidad conveniente para que marcas como Kobo fortalezcan su posición en el mercado.

Mientras el interés por los lectores electrónicos también crece en el mercado de Uzbekistán, se espera que la combinación de Kobo y StoryGraph sea una excelente alternativa para los usuarios cansados del ecosistema cerrado de Kindle. Esta colaboración podría iniciar una nueva era en el mundo de la lectura digital donde prevalezcan la apertura y la elección del usuario.

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Abror Shuhratov
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