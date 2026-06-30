Se ha formado un enorme mercado negro para acceder a la IA Claude en China

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Se ha formado un enorme mercado negro para acceder a la IA Claude en China

Mientras la empresa estadounidense Anthropic intenta restringir estrictamente el acceso a su bot de IA Claude a los usuarios chinos, ha surgido un ecosistema clandestino a gran escala en este país para eludir las prohibiciones. Según una investigación de Wired, la venta de cuentas listas para usar, identidades falsas y servicios intermediarios especializados para acceder a Claude se ha convertido en una parte integral del mercado tecnológico chino. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anthropic fue fundada por antiguos empleados de OpenAI y es conocida por su enfoque muy serio en la política de seguridad. La empresa ha cerrado el acceso oficial a los usuarios chinos y no solo se limita al geobloqueo o a la verificación de direcciones IP. Están bloqueando activamente perfiles sospechosos que utilizan VPN y proxies, e incluso recientemente comenzaron a exigir la verificación de identidad a través del servicio Persona utilizando documentos oficiales.

Métodos de elusión y «estaciones de tránsito»

Sin embargo, los usuarios chinos han encontrado formas efectivas de sortear estos obstáculos. Si bien el esquema más simple implica el uso de números de teléfono y tarjetas de pago extranjeros, los métodos más complejos incluyen la compra de cuentas ya verificadas en Taobao, Xianyu y canales de Telegram. Los expertos en ciberdelincuencia señalan un crecimiento constante en la demanda de suscripciones a Claude Pro y Claude Max en el mercado negro.

Son especialmente populares los servicios llamados «estaciones de tránsito» (relay stations). Estas plataformas se encuentran en países donde Claude opera oficialmente, adquieren acceso corporativo a la API de Anthropic y luego lo revenden a los usuarios dentro de China. Para el cliente, esto parece una interfaz de chat sencilla: la solicitud se envía a un sitio local, pasa por un servidor intermedio al sistema Claude y se devuelve la respuesta.

Entre los desarrolladores y empleados de empresas tecnológicas, el modelo Claude es más valorado que los análogos locales como DeepSeek o Z.ai. Según Zilan Qian, investigadora de la Universidad de Oxford, los especialistas chinos destacan que los modelos lingüísticos nacionales tienen un retraso de 6 a 9 meses respecto a los desarrollos estadounidenses, especialmente en tareas de programación. Por ello, para proyectos informáticos complejos, Claude Code y herramientas similares se han convertido en una necesidad vital.

Competencia geopolítica y cuestiones de seguridad

En el contexto de la guerra fría tecnológica entre EE. UU. y China, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, calificó el acceso de las empresas chinas a modelos avanzados como una amenaza a la seguridad nacional. En su opinión, las empresas chinas podrían utilizar las respuestas de Claude para entrenar sus propios modelos (método de destilación). Recientemente, Anthropic incluso acusó abiertamente al gigante chino Alibaba de tal práctica.

Curiosamente, las restricciones impuestas solo están impulsando la aparición de nuevas rutas alternativas. Tras la exigencia de verificación de identidad mediante documentos, el mercado de venta de «identidades digitales» ya verificadas ha florecido. Esta situación también está distorsionando las estadísticas globales. Por ejemplo, Singapur, con 6 millones de habitantes, se sitúa entre los líderes mundiales en el uso de Claude, mientras que los expertos creen que gran parte de ese tráfico proviene en realidad de China.

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Abror Shuhratov
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