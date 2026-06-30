Nico Paz se queda en el Como: el Real Madrid mantiene el control sobre su joven estrella

El club italiano Como y el Real Madrid han llegado a un acuerdo oficial sobre el futuro del talentoso centrocampista argentino Nico Paz. Según el nuevo pacto, el jugador de 21 años continuará su carrera en la Serie A. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento del jugador y su papel fundamental en el equipo. Así lo informa Goal.com .

Nico Paz logró destacar en el Stadio Giuseppe Sinigaglia la temporada pasada y se convirtió en un verdadero líder del equipo dirigido por Cesc Fàbregas. Según Goal.com, el nuevo acuerdo estipula que el jugador permanecerá en el Como hasta el final de la temporada 2026-2027. Esto garantiza que la joven estrella tenga minutos de juego constantes.

La estrategia del Real Madrid

Aunque el jugador permanece en Italia, el Real Madrid no ha perdido el control total sobre él. El comunicado oficial del gigante español destaca que el acuerdo incluye una cláusula especial mediante la cual el "Club Blanco" tendrá derecho a recomprar a Nico Paz en la temporada 2027-2028.

Esta cláusula demuestra que la directiva del club madrileño ve al futbolista argentino como una pieza clave del primer equipo en el futuro. Las condiciones del contrato se han adaptado a los deseos del jugador, ya que Paz busca sumar más minutos y ganar experiencia en esta etapa.

Resultados brillantes en el campeonato italiano

Desde que se mudó a la península italiana, Nico Paz ha registrado resultados superiores a los esperados. Ya no es solo un prometedor graduado de la academia, sino uno de los centrocampistas ofensivos más peligrosos de la Serie A. Su estilo de juego y su visión de campo son factores clave en la creación de las jugadas de ataque del Como.

Según las estadísticas, Paz ha disputado un total de 75 partidos con el Como en la Serie A y la Copa de Italia, anotando 19 goles y repartiendo 17 asistencias. Estas cifras demuestran que es tanto un goleador como un excelente creador de juego.

Bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, Paz ha crecido mucho tácticamente. La confianza del entrenador y el estilo defensivo característico del fútbol italiano han llevado la preparación física y mental del joven jugador a un nuevo nivel. Ahora, aspira a ganarse un lugar no solo a nivel de clubes, sino también en la selección argentina.

En conclusión, este acuerdo ha sido beneficioso para todas las partes. El Como mantiene a su estrella principal, mientras que el Real Madrid sigue de cerca el desarrollo del talentoso futbolista y conserva la opción de recuperarlo en el momento adecuado.