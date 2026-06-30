Alemania — Paraguay: anunciadas las alineaciones para el pase a octavos

En los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones de Alemania y Paraguay disputarán un encuentro decisivo. El partido, que tendrá lugar en Foxborough, comenzará a las 01:30 hora de Taskent.

Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas. El ganador se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Francia y Suecia.

Alemania confía en sus jugadores experimentados

Manuel Neuer defenderá la portería de la selección alemana.

La línea defensiva contará con jugadores experimentados como Kimmich, Rüdiger y Tah. En ataque, se espera una gran actividad de Wirtz, Havertz, Sané y Undav.

Alineación de Alemania:

Neuer;

Kimmich;

Rüdiger;

Tah;

Brown;

Nmecha;

Pavlovic;

Sané;

Undav;

Wirtz;

Havertz.

Paraguay busca dar la sorpresa

Paraguay también cuenta con jugadores de gran calidad individual.

Especialmente, la velocidad de Miguel Almirón y Julio Enciso podría representar un peligro serio para la defensa alemana.

Alineación de Paraguay:

Gatito;

Cáceres;

Gómez;

Canale;

Alonso;

Cubas;

Almirón;

Bobadilla;

Galarza;

Enciso;

Ávalos.

Información clave del partido

Información Detalle Fase Copa Mundial 2026, 1/16 de final Partido Alemania — Paraguay Fecha 29 de junio Hora de inicio 01:30 Sede Foxborough

Un reto difícil espera al ganador

El ganador de este encuentro jugará en la siguiente fase contra el equipo que triunfe en el partido entre Francia y Suecia.

Por ello, se espera que tanto Alemania como Paraguay dejen todo en el campo hoy.

Aunque Alemania es favorita por experiencia y calidad de plantilla, en la fase de eliminación directa, un solo error puede significar la despedida del torneo.

¿Crees que Alemania ganará con solvencia o Paraguay dará la sorpresa? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con otros aficionados al fútbol.