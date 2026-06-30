Alemania — Paraguay: anunciadas las alineaciones para el pase a octavos
En los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones de Alemania y Paraguay disputarán un encuentro decisivo. El partido, que tendrá lugar en Foxborough, comenzará a las 01:30 hora de Taskent.
Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas. El ganador se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Francia y Suecia.
Alemania confía en sus jugadores experimentados
Manuel Neuer defenderá la portería de la selección alemana.
La línea defensiva contará con jugadores experimentados como Kimmich, Rüdiger y Tah. En ataque, se espera una gran actividad de Wirtz, Havertz, Sané y Undav.
Alineación de Alemania:
Neuer;
Kimmich;
Rüdiger;
Tah;
Brown;
Nmecha;
Pavlovic;
Sané;
Undav;
Wirtz;
Havertz.
Paraguay busca dar la sorpresa
Paraguay también cuenta con jugadores de gran calidad individual.
Especialmente, la velocidad de Miguel Almirón y Julio Enciso podría representar un peligro serio para la defensa alemana.
Alineación de Paraguay:
Gatito;
Cáceres;
Gómez;
Canale;
Alonso;
Cubas;
Almirón;
Bobadilla;
Galarza;
Enciso;
Ávalos.
Información clave del partido
Información
Detalle
Fase
Copa Mundial 2026, 1/16 de final
Partido
Alemania — Paraguay
Fecha
29 de junio
Hora de inicio
01:30
Sede
Foxborough
Un reto difícil espera al ganador
El ganador de este encuentro jugará en la siguiente fase contra el equipo que triunfe en el partido entre Francia y Suecia.
Por ello, se espera que tanto Alemania como Paraguay dejen todo en el campo hoy.
Aunque Alemania es favorita por experiencia y calidad de plantilla, en la fase de eliminación directa, un solo error puede significar la despedida del torneo.
¿Crees que Alemania ganará con solvencia o Paraguay dará la sorpresa? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con otros aficionados al fútbol.
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