Alemania — Paraguay: anunciadas las alineaciones para el pase a octavos

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Alemania — Paraguay: anunciadas las alineaciones para el pase a octavos

En los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, las selecciones de Alemania y Paraguay disputarán un encuentro decisivo. El partido, que tendrá lugar en Foxborough, comenzará a las 01:30 hora de Taskent.

Las alineaciones de ambos equipos han sido confirmadas. El ganador se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Francia y Suecia.

Alemania confía en sus jugadores experimentados

Manuel Neuer defenderá la portería de la selección alemana.

La línea defensiva contará con jugadores experimentados como Kimmich, Rüdiger y Tah. En ataque, se espera una gran actividad de Wirtz, Havertz, Sané y Undav.

Alineación de Alemania:

  • Neuer;

  • Kimmich;

  • Rüdiger;

  • Tah;

  • Brown;

  • Nmecha;

  • Pavlovic;

  • Sané;

  • Undav;

  • Wirtz;

  • Havertz.

Paraguay busca dar la sorpresa

Paraguay también cuenta con jugadores de gran calidad individual.

Especialmente, la velocidad de Miguel Almirón y Julio Enciso podría representar un peligro serio para la defensa alemana.

Alineación de Paraguay:

  • Gatito;

  • Cáceres;

  • Gómez;

  • Canale;

  • Alonso;

  • Cubas;

  • Almirón;

  • Bobadilla;

  • Galarza;

  • Enciso;

  • Ávalos.

Información clave del partido

Información

Detalle

Fase

Copa Mundial 2026, 1/16 de final

Partido

Alemania — Paraguay

Fecha

29 de junio

Hora de inicio

01:30

Sede

Foxborough

Un reto difícil espera al ganador

El ganador de este encuentro jugará en la siguiente fase contra el equipo que triunfe en el partido entre Francia y Suecia.

Por ello, se espera que tanto Alemania como Paraguay dejen todo en el campo hoy.

Aunque Alemania es favorita por experiencia y calidad de plantilla, en la fase de eliminación directa, un solo error puede significar la despedida del torneo.

¿Crees que Alemania ganará con solvencia o Paraguay dará la sorpresa? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con otros aficionados al fútbol.

AlemaniaParaguayFranciaSueciaFoxborough
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Shuhrat Razzakov
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