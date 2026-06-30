Aston Villa fija un precio de transferencia récord por Morgan Rogers

Morgan Rogers, una de las revelaciones más brillantes de la temporada actual de la Premier League, se encuentra en el centro del mercado de transferencias. El Aston Villa ha fijado un precio astronómico por su mediocampista estrella para evitar perderlo. La directiva del club solicita 130 millones de libras esterlinas por el jugador, lo que podría convertirse en un nuevo récord de transferencia en la historia del fútbol británico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el Telegraph, este precio se ha establecido en respuesta al interés de los dos gigantes de Londres: Arsenal y Chelsea. Si este traspaso se concreta, superaría el récord de 125 millones de libras pagado por el Liverpool por Alexander Isak el verano pasado. Actualmente, Rogers, de 23 años, participa en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra y su prestigio crece día a día.

Factores que influyeron en la fijación del precio

Existen varias razones justificadas por las que el Aston Villa pide un precio tan alto. En primer lugar, el reciente traspaso de Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras elevó drásticamente los precios del mercado. La directiva del Villa considera que Rogers es superior a su excompañero: ha disputado 18 partidos con la selección, seis más que Anderson.

En segundo lugar, una parte considerable de la suma del traspaso debe ir a parar a su antiguo club, el Middlesbrough. Según el contrato firmado en 2024, el 20% de los fondos de una futura venta pertenecen al equipo anterior. Por ello, el club de Birmingham se ha visto obligado a subir el precio final para asegurar un beneficio adecuado.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, ha establecido el refuerzo del centro del campo como una prioridad para la próxima temporada. Aunque el equipo fue campeón de la Premier League la temporada pasada, siente la necesidad de renovar la plantilla tras la derrota en la final de la Champions League. Rogers es visto como un jugador polivalente que encaja perfectamente en los esquemas tácticos de Arteta.

Sin embargo, un precio de 130 millones de libras puede ser un obstáculo serio incluso para clubes ricos como el Arsenal. Según los informes, los londinenses tendrían que considerar la venta de algunas de sus estrellas para financiar este traspaso. El contrato vigente de Morgan Rogers con el Aston Villa hasta 2031 otorga al club una ventaja en las negociaciones.

Goal.com añade que el Chelsea también sigue la situación de cerca. Los 'Blues', continuando su política de reunir jóvenes talentos, están dispuestos a entrar en la lucha por Rogers. Pero, por ahora, ningún club se apresura a cumplir las exigencias del Aston Villa. Sin duda, este asunto seguirá siendo el tema principal de la prensa deportiva inglesa hasta el cierre del mercado de fichajes.