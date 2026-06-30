Alineaciones confirmadas para el partido Alemania vs Paraguay

Alemania y Paraguay se enfrentan en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. El encuentro de octavos de final se disputará hoy a la 01:30 en el estadio Foxborough de Boston. Julian Nagelsmann alineará a Alemania con un 4-2-3-1, mientras que Gustavo Alfaro dispondrá de un 4-5-1 para Paraguay. Manuel Neuer y Orlando Agüilar custodian los arcos.

La línea defensiva de Alemania está integrada por Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y Nathaniel Braun. En el pivote jugarán Felix Nmecha y Aleksandr Pavlovich.

La tarea de organizar el ataque recae en Leroy Sané, Deniz Undav y Florian Wirtz. Kai Havertz actuará como delantero centro.

Alineación de Alemania

• Manuel Neuer

• Joshua Kimmich

• Antonio Rüdiger

• Jonathan Tah

• Nathaniel Braun

• Felix Nmecha

• Aleksandr Pavlovich

• Leroy Sané

• Deniz Undav

• Florian Wirtz

• Kai Havertz

En el banquillo se encuentran Jamal Musiala, Leon Goretzka, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Pascal Groß, David Raum y otros futbolistas.

En la alineación de Paraguay, jugadores como Julio Enciso, Miguel Almirón y Andrés Cubas han ganado un lugar en el once inicial. Gabriel Ávalos saltará al campo como único delantero.

Alineación de Paraguay

• Orlando Agüilar

• Junior Alonso

• José Canales

• Gustavo Gómez

• Juan Cáceres

• Julio Enciso

• Matías Galarza

• Andrés Cubas

• Damián Bobadilla

• Miguel Almirón

• Gabriel Ávalos

En el banquillo de Paraguay, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce e Isidro Pitta están listos para ingresar al encuentro.

Mientras Alemania buscará el control del balón y atacar por las bandas, Paraguay planea cerrar el centro y apostar por los contragolpes. El equipo ganador avanzará a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.