Alineaciones confirmadas para el partido Alemania vs Paraguay
Alemania y Paraguay se enfrentan en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. El encuentro de octavos de final se disputará hoy a la 01:30 en el estadio Foxborough de Boston. Julian Nagelsmann alineará a Alemania con un 4-2-3-1, mientras que Gustavo Alfaro dispondrá de un 4-5-1 para Paraguay. Manuel Neuer y Orlando Agüilar custodian los arcos.
La línea defensiva de Alemania está integrada por Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y Nathaniel Braun. En el pivote jugarán Felix Nmecha y Aleksandr Pavlovich.
La tarea de organizar el ataque recae en Leroy Sané, Deniz Undav y Florian Wirtz. Kai Havertz actuará como delantero centro.
Alineación de Alemania
• Manuel Neuer
• Joshua Kimmich
• Antonio Rüdiger
• Jonathan Tah
• Nathaniel Braun
• Felix Nmecha
• Aleksandr Pavlovich
• Leroy Sané
• Deniz Undav
• Florian Wirtz
• Kai Havertz
En el banquillo se encuentran Jamal Musiala, Leon Goretzka, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Pascal Groß, David Raum y otros futbolistas.
En la alineación de Paraguay, jugadores como Julio Enciso, Miguel Almirón y Andrés Cubas han ganado un lugar en el once inicial. Gabriel Ávalos saltará al campo como único delantero.
Alineación de Paraguay
• Orlando Agüilar
• Junior Alonso
• José Canales
• Gustavo Gómez
• Juan Cáceres
• Julio Enciso
• Matías Galarza
• Andrés Cubas
• Damián Bobadilla
• Miguel Almirón
• Gabriel Ávalos
En el banquillo de Paraguay, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce e Isidro Pitta están listos para ingresar al encuentro.
Mientras Alemania buscará el control del balón y atacar por las bandas, Paraguay planea cerrar el centro y apostar por los contragolpes. El equipo ganador avanzará a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
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