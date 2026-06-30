Yandex integra agentes de IA en el asistente Alisa AI

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Yandex integra agentes de IA en el asistente Alisa AI

Yandex ha lanzado una nueva plataforma destinada a ampliar fundamentalmente las capacidades del asistente de voz Alisa AI. Ahora, el asistente virtual no solo responde preguntas, sino que también realiza tareas prácticas para los usuarios mediante agentes de IA especializados. Esta actualización tecnológica representa la transición de la IA desde una simple etapa de búsqueda de información hacia un nivel de asistente digital activo. Así lo informa Ixbt.com.

Actualmente, la nueva plataforma se está probando en los propios servicios de la compañía. Según Yandex, para finales de este año, los socios externos y los desarrolladores terceros también podrán integrar sus propios agentes en el sistema Alisa AI. Esto permitirá a los usuarios resolver todas sus gestiones a través de una sola interfaz, sin tener que saltar entre diferentes aplicaciones.

Tareas cotidianas ahora mediante comandos de voz

La principal ventaja del nuevo sistema es que el usuario no necesita memorizar comandos complejos para comunicarse con los agentes de IA. Basta con una petición expresada en lenguaje natural. Por ejemplo, el usuario puede simplemente pedir un taxi o armar un carrito de compras en una tienda, y Alisa AI llevará a cabo el resto del proceso de forma autónoma.

En la etapa inicial, se crearon agentes de Yandex Taksi y Yandex Lavka sobre la base de la plataforma. Estos servicios ya están abiertos para una parte de los usuarios y pronto estarán disponibles para todos. En el futuro, se planea lanzar agentes de AI independientes para los servicios de Yandex Dostavka y Market.

Nuevas oportunidades para socios externos

Los desarrolladores de Yandex destacan que esta plataforma se convertirá en un método eficaz para que las empresas externas automaticen la comunicación con sus clientes. Al añadir sus servicios al ecosistema de Alisa AI, las empresas pueden atraer a nuevas audiencias y simplificar la experiencia del usuario.

Teniendo en cuenta el amplio uso de los servicios de Yandex en Uzbekistán, se espera que la implementación de esta tecnología también cree conveniencia para los usuarios locales. En el futuro, es probable que los servicios de entrega locales o las redes de retail también se conecten a esta plataforma, convirtiendo al asistente Alisa AI en una parte integral de la vida diaria.

En conclusión, Yandex aspira a convertir su asistente de voz de un simple interlocutor en un centro de control universal. La integración de agentes de IA no solo sirve para ahorrar tiempo, sino también para llevar la cultura del uso de servicios digitales a un nuevo nivel.

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Abror Shuhratov
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