Consejos de un exfutbolista ruso para los jugadores uzbekos

El fracaso de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026 también está siendo debatido en la comunidad futbolística rusa. Vladislav Radimov, exjugador del CSKA y del Zenit, opinó sobre los principales problemas de nuestra selección.

Según él, la tarea principal de Fabio Cannavaro era dar confianza a los jugadores. Sin embargo, la presión y la falta de experiencia fueron evidentes en la mayoría de los futbolistas que nunca habían jugado en un Mundial.

«A los jugadores les faltó confianza»

En opinión de Radimov, más que construir un sistema táctico complejo en poco tiempo, se requería preparar psicológicamente a los futbolistas.

«Creo que la principal exigencia para Fabio Cannavaro era transmitir confianza a los jugadores. Pero en muchos jugadores que nunca habían jugado a este nivel, siguió faltando esa confianza», afirmó.

El exfutbolista también admitió que es difícil decir con precisión por qué Cannavaro no logró cumplir esta tarea.

¿En qué aspectos quedó Uzbekistán por detrás de sus rivales?

Radimov destacó que Uzbekistán se vio más débil que sus rivales de grupo en cuanto a habilidad y experiencia internacional.

Según él, los jugadores del equipo aún deben aprender mucho sobre cómo actuar en grandes torneos, superar la presión y tomar las decisiones correctas en situaciones decisivas.

«Por el nivel de habilidad y el estado general, es evidente que Uzbekistán era más débil que sus rivales. En cuanto a la experiencia, aún queda mucho por aprender».

¿Cuál era la diferencia con la RD Congo?

Radimov comparó las plantillas de las selecciones de Uzbekistán y de la República Democrática del Congo.

Señaló que en las filas de Uzbekistán hay dos o tres futbolistas que juegan en Europa. En cambio, casi todos los jugadores de la RD Congo actúan en Francia y en otras ligas fuertes de Europa.

Estos jugadores están:

adaptados a juegos de alta intensidad;

curtidos en entornos competitivos fuertes;

preparados para jugar bajo gran presión;

maduros táctica y técnicamente.

Por eso se sienten mucho más seguros en torneos como la Copa del Mundo.

Las selecciones africanas ya no dependen solo de la fuerza física

El exfutbolista ruso también llamó la atención sobre los cambios en el fútbol africano.

Según él, mientras que antes los futbolistas africanos destacaban principalmente por su potencia física, ahora han alcanzado un alto nivel técnico y táctico.

Esto convierte a selecciones como la RD Congo en un equipo peligroso para cualquier rival.

Recomendación abierta para Uzbekistán

Radimov también señaló el camino principal para que nuestra selección sea más fuerte en el futuro.

«Hay un consejo claro para los uzbekos: los jugadores deben irse a clubes europeos, crecer allí y ganar experiencia», dijo.

En opinión del experto, si más futbolistas juegan regularmente en ligas competitivas de Europa, Uzbekistán llegará al próximo Mundial con una plantilla mucho más fuerte.

¿Cuándo termina el contrato de Cannavaro?

Fabio Cannavaro fue nombrado entrenador principal de la selección de Uzbekistán el 6 de octubre de 2025.

El contrato firmado con el técnico italiano es válido hasta el 31 de julio de 2026.

Información Detalles Fecha de nombramiento 6 de octubre de 2025 Fin del contrato 31 de julio de 2026 Tarea principal Dirigir al equipo en el Mundial 2026 Resultado del torneo Eliminado en fase de grupos

¿Qué hay que cambiar hasta el próximo mundial?

El primer Mundial de Uzbekistán no dio el resultado esperado. Pero la experiencia adquirida puede ser una lección importante para el futuro.

Según Radimov, para el crecimiento de la selección es necesario llevar a los jugadores a ligas de alto nivel, aumentar la experiencia internacional y reforzar la preparación psicológica.

¿Cree que el hecho de que más futbolistas uzbekos lleguen a Europa elevará drásticamente el nivel de la selección? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.