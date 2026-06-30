¿Por qué Carlo Ancelotti no alineó a Neymar en el partido contra Japón?

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¿Por qué Carlo Ancelotti no alineó a Neymar en el partido contra Japón?

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, explicó por qué dejó a Neymar en el banquillo durante el dramático encuentro contra Japón en los octavos de final de la Copa del Mundo. Aunque la «Seleção» logró una valiosa victoria por 2-1 en el partido disputado en Houston, el líder del equipo no llegó a jugar. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En la segunda parte, Neymar permaneció durante mucho tiempo impaciente en la banda y los aficionados esperaban con ansias su entrada. Sin embargo, incluso cuando los brasileños iban perdiendo y el partido llegaba a su fin, el técnico italiano no cambió su decisión. Según Goal.com, Ancelotti dio detalles a los periodistas tras el encuentro sobre esta situación.

Ancelotti señaló que tenía planeado introducir al delantero de 34 años entre los minutos 60 y 65, pero que el cambio de situación en el campo le obligó a corregir sus planes. «Guardábamos a Neymar para la prórroga. Había hablado con él, debía entrar alrededor del minuto 60. Pero empatamos y no quise alterar la estructura del equipo porque habíamos tomado el control del juego», explicó el entrenador.

El punto de inflexión del partido

La selección de Japón mostró un juego ordenado en la primera parte y logró adelantarse en el marcador. Los contraataques de los «Samuráis» generaron serios problemas a la defensa de Brasil. No obstante, el gol de respuesta de Casemiro en el minuto 56 cambió el ritmo del encuentro a favor de los sudamericanos. A partir de ahí, Ancelotti decidió no arriesgar y mantener el equilibrio colectivo.

La decisión del entrenador de dejar a Neymar en el banquillo terminó siendo acertada. Aunque los aficionados querían ver a su estrella en el campo, Gabriel Martinelli, que entró desde el banquillo, se convirtió en el verdadero héroe del partido. Marcó el gol de la victoria en el minuto 96, evitando que Brasil tuviera que ir a la prórroga y pasar por minutos de nervios.

Tras el partido, Ancelotti reconoció especialmente la fuerza de la selección de Japón. Según sus palabras, el rival fue un equipo muy disciplinado y con una intensidad muy alta, por lo que la victoria no fue sencilla. El técnico destacó que la amplitud de la plantilla y la calidad de los suplentes permiten salir adelante en cualquier situación difícil.

Esta victoria refuerza la posición de Brasil como uno de los favoritos del torneo. El hecho de que una estrella como Neymar no haya jugado demuestra que el equipo no depende de un solo futbolista, sino de un sistema global. Ahora la «Seleção» se prepara para los cuartos de final, y se espera que el estado físico de Neymar sea decisivo en las siguientes fases.

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