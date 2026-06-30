Fuerte explosión en Mónaco: dos personas heridas gravesmente

Tres personas resultaron heridas tras una fuerte explosión en Mónaco. Según los medios franceses, dos de ellas se encuentran en estado grave.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 hora local, frente a un edificio residencial en la calle Révérend Père Louis Frolla, cerca de la frontera con Francia. Según los informes preliminares, la explosión fue causada por un bolso dejado fuera del edificio.

El Ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirman, calificó el suceso como un «probable acto terrorista» en una declaración a la agencia AFP. Señaló que las fuerzas del orden han iniciado una investigación sobre el hecho.

Las autoridades indicaron que la explosión fue provocada por un dispositivo explosivo que contenía pernos y bolas metálicas.

«Que yo sepa, es la primera vez que ocurre un evento así en la historia», afirmó el jefe del gobierno de Mónaco, Christophe Mirman.

Agentes de policía y servicios de emergencia fueron desplegados rápidamente en la zona. Actualmente continúan las diligencias judiciales para esclarecer todos los detalles del suceso.