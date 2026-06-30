GeForce RTX 3060 regresa al mercado europeo: precios mucho más altos de lo esperado

La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060, que ocupa un lugar especial en el mercado de chips gráficos, ha vuelto a los estantes de las tiendas europeas. Aunque este modelo no pertenece a la nueva generación, su regreso ha despertado un gran interés entre los usuarios. Sin embargo, según ixbt.com, la nueva política de precios está sorprendiendo a muchos. Esto lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, en los principales puntos de venta de Alemania se han puesto a la venta modelos GeForce RTX 3060 de marcas líderes como Asus, MSI, Gigabyte y PNY. Se espera que en los próximos días aparezcan productos de otros fabricantes. El precio inicial de la tarjeta gráfica se ha fijado en aproximadamente 335 euros, lo cual es significativamente superior a las cifras del año pasado.

Análisis de precios y competencia

Para comparar, cuando este modelo regresó al mercado el verano pasado, su precio rondaba los 245 euros. El precio actual no solo es caro para un modelo antiguo, sino que se ha acercado al precio de tarjetas más modernas y potentes de NVIDIA. Por ejemplo, el modelo RTX 5060, considerablemente más rápido, puede encontrarse hoy desde 310 euros.

Lo más curioso es que, por 340 euros, los usuarios pueden adquirir la versión RTX 5060 Ti 8GB, que ofrece un rendimiento mucho mayor. Esto demuestra que el precio de 335 euros de la RTX 3060 es un poco incomprensible desde un punto de vista lógico. Las tarjetas de nueva generación están técnicamente mucho más avanzadas.

Especificaciones técnicas y ranking de Steam

Aunque el modelo RTX 3060 cuenta con 12 GB de memoria de video (un valor superior a la serie RTX 5060), se queda atrás en el soporte de tecnologías modernas. Específicamente, la serie RTX 30 no cuenta con la función Frame Generation. A pesar de ello, esta tarjeta sigue liderando los informes mensuales de la plataforma Steam como la tarjeta gráfica más popular del mundo desde hace tiempo.

Esta noticia también es relevante para los usuarios uzbekos, ya que los cambios de precios y la escasez de productos en el mercado europeo afectan directamente a los precios en nuestra región. Por ahora se desconoce por qué la RTX 3060 ha regresado a un precio tan alto, aunque los expertos lo atribuyen a los remanentes de inventario y a los costes logísticos.