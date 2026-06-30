El reconocido inversor y exejecutivo de Facebook, Chamath Palihapitiya, ha regresado con fuerza al mundo tecnológico. Anunció que su startup de AI, 8090 Labs, recaudó 135 millones de dólares en una ronda de inversión Serie A. Este proyecto está enfocado en la automatización de los procesos de programación y se espera que abra nuevas oportunidades para el sector corporativo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La ronda de inversión fue liderada por Salesforce Ventures. También participaron inversores influyentes como WndrCo, Craft Ventures y los presentadores del famoso podcast All-In: David Sacks, David Friedberg y Jason Calacanis. Estrellas del mundo tecnológico como Nikesh Arora, director de Palo Alto Networks, y Adam D’Angelo, fundador de Quora, también figuran en la lista de apoyos a la startup.

8090 Labs fue fundada en enero de este año y su producto principal se llama Software Factory. Esta plataforma es un agente de AI diseñado específicamente para equipos de desarrolladores corporativos. No solo crea simples fragmentos de código, sino que ayuda a desarrollar software seguro y controlado que cumple con los requisitos de las grandes empresas.

Una nueva era en la programación corporativa

La principal ventaja del sistema Software Factory es que incluye todos los mecanismos de control necesarios para los clientes corporativos, incluidos los procesos de auditoría y protocolos de seguridad. Esto permite que las grandes empresas confíen plenamente en el código generado por AI. Palihapitiya señaló que la importancia del actual boom de la AI es aún más fuerte que el auge de las redes sociales cuando trabajaba en Facebook.

Junto con la recaudación de fondos, Chamath Palihapitiya anunció una decisión inesperada. A partir de ahora, no solo será miembro de la junta directiva, sino que actuará como CEO de 8090 Labs. Este es su primer regreso total a la gestión operativa desde que dejó Facebook.

Según ixbt.com, Palihapitiya escribió en su página de la red social X que había esperado este momento durante mucho tiempo. "Desde que dejé Facebook, he estado esperando un momento así para volver a un rol operativo a tiempo completo. Estoy convencido de que lo que estamos construyendo ahora es aún más importante que lo anterior", afirmó.

El éxito de esta startup también podría ser interesante para mercados en desarrollo como Uzbekistán. En un momento en que el país se enfoca en aumentar el potencial de exportación de IT, herramientas como Software Factory podrían ayudar a los equipos de desarrolladores locales a crear productos de calidad alineados con los estándares internacionales con mayor rapidez. La escritura de código mediante AI se convertirá en el factor clave de la competitividad en el mercado de software en el futuro.