Conflicto de traspaso entre Arsenal y Bournemouth: lucha intensa por Alex Scott

El club londinense Arsenal envió una solicitud oficial por Alex Scott, jugador del Bournemouth, con el objetivo de reforzar su centro del campo antes del cierre del mercado de verano. Sin embargo, este intento de los «Gunners» liderados por Mikel Arteta terminó en fracaso. La directiva del Bournemouth ha decidido no dejar marchar a uno de sus jugadores más talentosos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según el medio BBC, el club Bournemouth ha rechazado categóricamente la oferta inicial del Arsenal. El centrocampista de 22 años es actualmente considerado una base fundamental para los proyectos futuros de los «Cherries». Por ello, el club no solo no desea venderlo, sino que ha iniciado negociaciones para ampliar su contrato vigente. Se prevé que el acuerdo actual de Scott se extienda dos años más.

Alex Scott destacó la temporada pasada, disputando 39 partidos y anotando 4 goles. Su habilidad técnica en el centro del campo y su alta energía atrajeron la atención de Mikel Arteta. El Arsenal busca profundizar su plantilla para luchar por el título de la Premier League la próxima temporada.

Competencia entre gigantes

No solo el Arsenal, sino otros gigantes ingleses están siguiendo atentamente la evolución de Scott. Manchester City, Manchester United, Tottenham y Chelsea también podrían sumarse a la lucha por este talentoso futbolista. El prestigio del jugador aumentó drásticamente tras ser convocado para la selección nacional de Inglaterra.

Según la información, Alex Scott fue convocado a la selección en noviembre del año pasado y participó en los entrenamientos en Florida bajo la dirección de Thomas Tuchel. Aunque aún no ha debutado en partidos oficiales, dicha experiencia elevó considerablemente su precio en el mercado de transferencias. El Bournemouth no quiere desprenderse fácilmente de un activo tan valioso.

Tras la respuesta negativa del Bournemouth, el Arsenal se ve obligado a considerar otras opciones. Los londinenses ahora centran su atención en las estrellas del Newcastle United: Bruno Guimaraes y Sandro Tonali. Según Goal.com, el traspaso de Guimaraes es más probable, ya que el precio de Tonali se considera demasiado alto.

El Arsenal tiene la intención de incorporar al menos un centrocampista de alto nivel antes de que cierre el mercado de fichajes. Si la opción de Alex Scott se cierra por completo, el club centrará toda su atención en las negociaciones con el Newcastle. En cualquier caso, Mikel Arteta entiende bien la necesidad de renovar la zona central de su equipo.