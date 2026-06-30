El seleccionador de Japón reacciona tras la derrota ante Brasil

El camino de la selección nacional de Japón en el Mundial 2026 terminó en los octavos de final. Los pupilos de Hajime Moriyasu cayeron 1-2 ante Brasil, quedando fuera del torneo.

Tras el encuentro, el seleccionador japonés asumió toda la responsabilidad, se disculpó con los aficionados y aseguró que el equipo regresaría más fuerte.

«Lamento que no hayamos podido conseguir la victoria»

Moriyasu se dirigió primero a los aficionados japoneses.

«Siento mucho que no hayamos podido ganar por todos los aficionados japoneses. Como seleccionador, asumo toda la responsabilidad y pido disculpas a todos», afirmó.

Estas palabras del entrenador demostraron lo afectado que estaba por el resultado del equipo.

Agradecimiento especial a los aficionados en Houston

El seleccionador de Japón agradeció a los aficionados que acudieron al estadio para apoyar al equipo.

Asimismo, recordó a los seguidores que siguieron el partido por televisión e internet, a pesar de ser de madrugada en Japón y en otras partes del mundo.

«Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que nos dieron su apoyo», dijo Moriyasu.

«Es duro terminar la competición en esta etapa»

Japón opuso una resistencia digna ante Brasil en octavos de final, pero fue derrotado 1-2.

Según Moriyasu, los futbolistas lo dieron todo durante todo el torneo.

Destacó que el equipo mostró una gran entrega:

en cada entrenamiento;

en cada partido;

durante todo el proceso de preparación

con un sacrificio total.

Los jugadores lucharon hasta el final

El seleccionador mencionó no solo a los jugadores, sino también al cuerpo técnico y a todos los especialistas que trabajaron con el equipo.

«Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Los jugadores dieron el máximo tanto en cada entrenamiento como en el partido de hoy», señaló.

La derrota se convertirá en motivación

Moriyasu no ocultó que el equipo se encuentra actualmente en un estado de profunda desanimación.

Sin embargo, subrayó que deben aceptar este resultado y sacar las conclusiones correctas para ser más fuertes en el futuro.

«Aceptaremos este resultado y lo utilizaremos como motivación para volver aún más fuertes».

Termina la trayectoria de Japón en el Mundial

Japón destacó en la fase de grupos por su juego colectivo y disciplinado. En el duelo contra Brasil, los asiáticos no se rindieron fácilmente ante el favorito.

No obstante, en la fase de eliminación directa, un solo error fue decisivo y Japón se despidió del Mundial.

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