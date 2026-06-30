Héroe inesperado de Brasil en octavos de final del Mundial 2026

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Héroe inesperado de Brasil en octavos de final del Mundial 2026

Brasil logró una victoria sufrida por 2-1 ante Japón en los 1/16 de final del Mundial 2026. El experimentado centrocampista Casemiro fue reconocido como el mejor jugador del encuentro.

El futbolista de 34 años marcó un gol crucial, desempeñando un papel decisivo en la remontada de su equipo.

Casemiro salvó a Brasil

Brasil estuvo por detrás en el marcador durante el encuentro. En el minuto 56, Casemiro restableció la igualdad con un disparo preciso.

Su gol dio una ventaja psicológica a los «pentacampeones» y el equipo logró posteriormente anotar el gol de la victoria.

El gol de Casemiro fue el punto de inflexión del partido para Brasil.

Elegido mejor jugador

Tras el encuentro, Casemiro fue nombrado el jugador más valioso del partido.

El veterano centrocampista no solo marcó, sino que también participó activamente en la lucha en el centro del campo, manteniendo el equilibrio del equipo.

Su experiencia fue de gran importancia para Brasil en un duelo de alta presión como es la fase de eliminación directa.

No pudo completar el partido

Casemiro abandonó el campo en el minuto 90+3 debido a una lesión.

Fabinho entró en su lugar. Por el momento, no se ha dado información sobre la gravedad de la lesión.

Estadísticas

Información

Jugador

Casemiro

Edad

34

Minuto del gol

Minuto 56

Tiempo del cambio

Minuto 90+3

Resultado del encuentro

Brasil 2:1 Japón

¿Contra quién jugará Brasil a continuación?

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, avanzó a los octavos de final.

El próximo rival del equipo será el ganador del duelo Noruega — Costa de Marfil. Brasil puede considerarse favorito en este encuentro también, pero la difícil victoria ante Japón demostró que no hay rivales fáciles en los playoffs.

La lesión de Casemiro genera preocupación

Aunque Brasil haya pasado a la siguiente ronda, la lesión de Casemiro al final del encuentro podría convertirse en una preocupación seria para el equipo.

El experimentado centrocampista es uno de los jugadores principales en el centro del campo. Su participación en el próximo partido se conocerá tras los resultados de las pruebas médicas.

¿Crees que Casemiro fue realmente el mejor jugador en el partido contra Japón? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.

BrasilCasemiroJapónCarlo Ancelotti
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