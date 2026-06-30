¿Qué dijo Carlo Ancelotti tras la victoria contra Japón?

La selección de Brasil se clasificó para la siguiente ronda tras vencer a Japón 2-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, Carlo Ancelotti elogió la reacción de su equipo en la segunda parte y los cambios tácticos.

Según el técnico italiano, Brasil mostró su mejor juego del torneo precisamente contra Japón.

«Lo importante es cómo se reacciona a los errores»

Ancelotti destacó que los errores son naturales en el fútbol, y que la cuestión principal es la reacción posterior.

«En el fútbol hay errores, son inevitables. Lo importante es cómo se afrontan esos errores. Eso es precisamente lo que mostramos en la segunda parte», afirmó.

El entrenador añadió que confiaba en que su equipo lograría marcar.

¿Por qué fue difícil la primera parte?

Ancelotti explicó que Japón defendió de manera muy densa y compacta durante la primera mitad.

Brasil intentó inicialmente lograr la superioridad por el centro, pero el rival cerró esas zonas.

Por esta razón:

se dificultó la creación de ocasiones;

no se encontraron espacios en el centro;

los ataques no aceleraron al ritmo esperado.

Cambio de táctica tras el descanso

Brasil cambió su estilo de juego durante el descanso.

Ancelotti instruyó al equipo a utilizar más las bandas y aumentar la presión dentro del área penal.

«Después del descanso, intentamos jugar más por las bandas y aumentar la presión en el área. Como resultado, nuestro juego mejoró considerablemente», dijo el entrenador.

El equipo no se desestabilizó tras recibir el gol

Cuando Japón se puso adelantador en el marcador, la situación se complicó para Brasil.

Sin embargo, los pupilos de Ancelotti no entraron en pánico y no perdieron su juego, a diferencia de la primera parte contra Marruecos.

Según el técnico italiano, se mantuvo tranquilo incluso antes del gol de la victoria de Martinelli.

«El equipo estaba jugando bien. Por eso esperaba que llegara el gol», dijo Ancelotti.

Aspectos que aún deben trabajarse

A pesar de la victoria, Ancelotti admitió que aún persisten deficiencias en el equipo.

Mencionó que es necesario mejorar los siguientes aspectos:

el aprovechamiento de los tiros de esquina;

el fortalecimiento de la estructura colectiva;

la aceleración de las acciones ofensivas;

aumentar las soluciones contra defensas cerradas.

«Fue nuestro mejor partido del torneo»

Al finalizar el encuentro, Ancelotti quedó satisfecho con el desempeño general de su equipo.

«Creo que mostramos nuestro mejor juego de la competición», afirmó el seleccionador de Brasil.

La sufrida victoria por 2-1 lleva a los «pentacampeones» a los octavos de final. Ahora la pregunta principal es si Brasil podrá mantener este ritmo en la siguiente fase.

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