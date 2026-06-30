Mundial 2026. Octavos de final. Brasil - Japón 2:1 (ver goles)

·5·Deportes
Mundial 2026. Octavos de final. Brasil - Japón 2:1 (ver goles)

Continúan los octavos de final de la Copa del Mundo. En uno de los partidos centrales, Brasil logró una victoria sufrida ante Japón para avanzar a la siguiente ronda. El gol decisivo llegó en el minuto 90+5.

Mundial 2026. Octavos de final
Brasil — Japón 2:1
29 de junio. Houston
Goles: Casemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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