Oficial: Lewandowski llega a la MLS para una nueva era en el Chicago Fire

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Oficial: Lewandowski llega a la MLS para una nueva era en el Chicago Fire

La Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos ha acogido a una nueva megaestrella. El club Chicago Fire ha anunciado oficialmente el fichaje de uno de los goleadores más fuertes del mundo del fútbol, el delantero polaco Robert Lewandowski oficialmente.

La leyenda de 37 años del Bayern Munich y el FC Barcelona cruzó el océano sin coste, es decir, como agente libre . Con este traspaso, los estadounidenses buscan no solo reforzar la línea de ataque del equipo, sino también elevar el prestigio de la liga a un nuevo nivel mundial.

Contrato a largo plazo y estatus simbólico

La directiva del Chicago Fire expresó una gran confianza en la experiencia y la condición física del delantero polaco a pesar de su edad. El acuerdo entre las partes hasta el final de la temporada 2027/28 ha tomado la forma de un contrato a largo plazo.

En la ceremonia de presentación, el servicio de prensa del club presentó a Lewandowski no solo como un nuevo jugador, sino con un estatus muy elevado :

Comunicado del club : « Robert Lewandowski es un verdadero símbolo mundial del soccer. Su llegada a nuestro equipo abre una nueva página en la historia del club ».

Habilidad goleadora intacta: Últimas estadísticas

Aunque Lewandowski se encuentra en la etapa final de su carrera, seguía demostrando su eficacia en La Liga española, considerada uno de los campeonatos más fuertes y físicamente exigentes de Europa. Sus cifras en la última temporada con el FC Barcelona lo confirman :

Competición (La Liga)

Partidos jugados

Goles marcados

Asistencias

Duración del contrato

Temporada pasada

31

14

2

Hasta finales de 2027/28

El traslado de Robert Lewandowski a la MLS es la prueba de que el desarrollo del fútbol en Estados Unidos no se ha detenido y continúa con nueva fuerza. Siguiendo los pasos de estrellas como Lionel Messi, Olivier Giroud y Luis Suárez, el capitán de la selección polaca ahora deberá liderar al club de Chicago hacia nuevas metas y trofeos largamente esperados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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