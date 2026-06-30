Las confesiones de Martinelli, autor del gol que llevó a Brasil a octavos de final

La selección nacional de Brasil se clasificó para la siguiente ronda tras vencer a Japón 2-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Gabriel Martinelli fue uno de los héroes del encuentro.

Marcó el gol decisivo en el minuto 95, llevando a su equipo a octavos de final. Tras el partido, el futbolista admitió que era difícil expresar sus emociones con palabras.

«No puedo describir mi alegría actual»

Martinelli dijo estar muy emocionado después del encuentro.

«No encuentro palabras para expresar mi alegría. Ver a los aficionados levantarse de sus asientos, ver a mis padres y a mis amigos; es indescriptible», afirmó.

Para el jugador, este gol no fue solo un logro personal, sino una gran alegría para todo el equipo y la afición.

La confianza llegó después de que el balón golpeara el poste

Antes de la jugada decisiva, el balón había impactado en el poste de la portería.

Según Martinelli, en ese momento sintió que tendría otra oportunidad.

«Cuando el balón golpeó el poste, sentí que tendría otra oportunidad», dijo el futbolista brasileño.

Poco después, aprovechó su oportunidad y anotó el gol de la victoria.

El gol del minuto 95 lo decidió todo

El marcador se mantuvo 1-1 hasta el final del encuentro.

En el minuto 95, Martinelli lanzó un disparo preciso que le dio la victoria 2-1 a Brasil.

Estadísticas Información Partido Brasil — Japón Resultado 2:1 Gol decisivo Minuto 95 Goleador Gabriel Martinelli Resultado final Brasil en octavos de final

«No importa en qué posición juegue»

Martinelli también habló sobre su posición en el campo.

Destacó que, independientemente de si juega por la banda o por el centro, su objetivo principal es ser útil para el equipo.

«Ya sea que juegue por la banda o por el centro, no hay diferencia. Lo más importante para mí es ayudar al equipo», señaló.

Un gran héroe para Brasil

En la fase eliminatoria del Mundial, un solo gol puede cambiar el destino de todo el torneo.

El disparo de Martinelli en el minuto 95 mantuvo a Brasil en la competición y lo llevó a octavos de final.

Ahora los aficionados esperan que desempeñe un papel igualmente crucial en la siguiente ronda.

¿Crees que el gol de Martinelli fue uno de los más dramáticos de los play-offs del Mundial 2026? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.