Ancelotti explica por qué Neymar no jugó contra Japón

La ausencia de Neymar en el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Brasil y Japón generó muchas preguntas entre los aficionados.

Tras el encuentro, el entrenador Carlo Ancelotti explicó el motivo de esta decisión, afirmando que reservó a Neymar para una posible prórroga.

Neymar podría haber entrado entre el minuto 60 y 65

Ancelotti dijo que habló con Neymar durante el partido y que tenía planeado introducirlo a mitad de la segunda parte.

«Estábamos reservando a Neymar para una posible prórroga. Podría haber entrado en el minuto 60 o 65», afirmó el técnico.

Sin embargo, a medida que cambió la situación del juego, el entrenador modificó su plan.

No se cambió la táctica tras el empate

Según Ancelotti, Brasil comenzó a controlar el juego después de empatar el marcador.

Por este motivo, el entrenador decidió no intervenir en la estructura táctica y mantener el equilibrio en el campo.

«Empatamos y, como el equipo controlaba el juego, decidí no cambiar la estructura táctica», dijo Ancelotti.

También hay jugadores fuertes en el banquillo

El técnico italiano destacó que la competencia dentro de la plantilla de Brasil es muy alta.

En su opinión, la gran ventaja del equipo es contar con jugadores de alto nivel no solo en el once titular, sino también en el banquillo.

«Tenemos jugadores suficientemente fuertes tanto en el campo como en el banquillo. Debemos valorar que cada jugador esté a un nivel alto», añadió.

Japón no fue un rival fácil

Ancelotti también elogió a la selección de Japón.

Definió a los asiáticos como un equipo bien organizado, disciplinado y muy incómodo para el rival.

«Fue un partido de mucha responsabilidad. Japón está bien organizado y es un rival muy incómodo», dijo el seleccionador de Brasil.

¿Fue correcta la decisión?

El hecho de que un jugador con la gran experiencia de Neymar permaneciera en el banquillo intensificó naturalmente los debates.

Por un lado, Ancelotti pensó en la posible prórroga. Por otro, consideró arriesgado cambiar la alineación ya que Brasil controlaba el partido.

¿Crees que Neymar debería haber jugado o Ancelotti tomó la decisión correcta? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.