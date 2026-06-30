Mundial 2026: Paraguay elimina sensacionalmente a Alemania en la tanda de penaltis

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Mundial 2026: Paraguay elimina sensacionalmente a Alemania en la tanda de penaltis

Se produjo una gran sensación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La selección de Paraguay derrotó a Alemania en la tanda de penaltis y consiguió el pase a los octavos de final.

En este dramático encuentro, la intervención del VAR, un gol anulado y las paradas decisivas del portero Orlando Agüilar definieron el destino del partido.

Enciso abre el marcador

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 42.

El delantero paraguayo Julio Enciso lanzó un disparo preciso para poner a su equipo adelantado. Alemania terminó la primera parte con un 0-1.

Havertz restablece el equilibrio

Al comienzo de la segunda mitad, Alemania intensificó la presión.

Kai Havertz marcó para empatar el encuentro 1-1. No hubo más goles en el tiempo reglamentario y el partido pasó a la prórroga.

Gol de Alemania anulado tras el VAR

En el minuto 102 de la prórroga, Jonathan Tah había puesto a Alemania por delante.

Sin embargo, el VAR revisó la jugada. Se determinó que Waldemar Anton interfirió con el portero en la acción del gol, por lo que fue anulado.

La alegría alemana duró poco: la decisión del VAR mantuvo el marcador 1-1.

En los minutos restantes, ninguno de los dos equipos logró encontrar al ganador.

Orlando Agüilar se convierte en héroe

En la tanda de penaltis, el portero paraguayo Orlando Agüilar fue el gran protagonista del encuentro.

Él:

  • detuvo el disparo de Kai Havertz;

  • también neutralizó el penalti de Nick Woltemade.

Por su parte, Jonathan Tah no logró dirigir su disparo al arco.

Paraguay en octavos de final

Paraguay ganó 4-3 en la tanda de penaltis.

Mundial 2026. Dieciseisavos de final

Alemania — Paraguay — 1:1
Tanda de penaltis — 3:4

Goles: Enciso, 42 — Havertz.

De esta manera, Alemania queda fuera del torneo y Paraguay avanza a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Otra gran sensación de los play-offs

Alemania era considerada la favorita por plantilla y experiencia. Sin embargo, Paraguay eliminó a un rival fuerte gracias a un juego disciplinado, estabilidad mental y la seguridad de su portero.

¿Hasta dónde cree que llegará la sensacionalK trayectoria de Paraguay? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

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