Casemiro revela la fuerza que guía a Brasil hacia el título...

La selección nacional de Brasil se clasificó para la siguiente ronda tras vencer a Japón por 2-1 en los 1/16 de final de la Copa del Mundo 2026. Después del encuentro, Casemiro reveló cuál es la principal ventaja del equipo.

Según el centrocampista de 34 años, la mayor fuerza de Brasil no reside en jugadores individuales, sino en la preparación mental de todo el equipo y su capacidad de luchar hasta el final.

«Nuestra mayor fuerza es la preparación mental»

Aunque Brasil estuvo abajo en el marcador contra Japón, no bajó la presión y logró cambiar la situación a su favor.

«La mayor fuerza de nuestro equipo es su preparación mental. Continuamos jugando un fútbol ofensivo y presionando al rival», afirmó Casemiro.

Destacó que el equipo mantuvo la calma incluso en situaciones difíciles y no abandonó su plan de juego.

Los suplentes cambiaron el partido

Casemiro señaló que en un torneo tan largo y complejo como la Copa del Mundo, no se puede depender únicamente de los jugadores titulares.

Elogió especialmente a los jugadores que entraron desde el banquillo:

Endrick se integró bien al juego;

Martinelli marcó el gol decisivo;

Ryan sustituyó dignamente a Raphinha.

«En la Copa del Mundo es muy importante valorar a los futbolistas que entran desde el banquillo», dijo el centrocampista.

El gol de Martinelli aseguró la victoria

En el encuentro contra Japón, Casemiro había empatado el marcador en el minuto 56.

El gol decisivo del encuentro lo anotó Gabriel Martinelli en el minuto 95. De este modo, Brasil logró una victoria con garra y avanzó a los octavos de final.

Estadísticas Resultado Partido Brasil — Japón Marcador 2:1 Gol del empate Casemiro Gol de la victoria Martinelli Resultado Brasil en octavos de final

«Esta plantilla puede ser campeona del mundo»

Casemiro también valoró positivamente las posibilidades de título de Brasil.

En su opinión, el equipo cuenta no solo con un once titular fuerte, sino también con suplentes capaces de cambiar el rumbo del partido.

«Es la preparación mental del equipo. Esta plantilla es capaz de conquistar la Copa del Mundo», dijo Casemiro al sitio oficial de la FIFA.

¿Qué tan altas son las posibilidades de título de Brasil?

La victoria con garra contra Japón demostró la capacidad de Brasil para salir de situaciones difíciles.

Sin embargo, los rivales serán más fuertes en las siguientes etapas. Para el título, el equipo necesitará no solo habilidad, sino precisamente la estabilidad mental que destacó Casemiro.

¿Crees que la plantilla actual de Brasil puede ser campeona en la Copa del Mundo 2026? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.