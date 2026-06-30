Alemania sufre un destino cruel por tercera Copa del Mundo consecutiva

La selección nacional de Alemania quedó eliminada del torneo tras caer ante Paraguay en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga 1-1, los alemanes perdieron la oportunidad en la tanda de penaltis por 3-4. De este modo, el tetracampeón mundial no logró el resultado esperado por tercera Copa del Mundo consecutiva.

Paraguay frenó el camino de Alemania

Alemania había avanzado a los dieciseisavos de final como líder de grupo. Los pupilos de Julian Nagelsmann terminaron primeros del grupo E con 6 puntos.

Sin embargo, en los play-offs, todos los cálculos perdieron su valor. Paraguay opuso una resistencia digna a los alemanes, llevando el encuentro hasta la tanda de penaltis.

En los disparos decisivos, el representante sudamericano fue más fuerte.

Una etapa difícil desde 2014

Alemania fue campeona de la Copa del Mundo 2014 celebrada en Brasil. Pero los tres mundiales posteriores fueron fracasos para el equipo.

Mundial Resultado de Alemania CM 2014 Campeón CM 2018 Eliminado en fase de grupos CM 2022 Eliminado en fase de grupos CM 2026 Eliminado en dieciseisavos de final

En 2018 y 2022, los alemanes ni siquiera superaron la fase de grupos. En 2026, accedieron a los play-offs como primeros, pero cayeron en la primera etapa del nuevo formato.

El primer lugar del grupo tampoco ayudó

El equipo de Nagelsmann registró resultados sólidos en la fase de grupos.

Los 6 puntos y el primer puesto mantenían a Alemania entre los favoritos del torneo. Pero contra Paraguay, los alemanes no pudieron convertir su superioridad en resultado.

En los play-offs, un solo error o un penalti fallado puede decidir el destino de todo el torneo.

Aumentan las dudas sobre el fútbol alemán

El fracaso en el tercer Mundial consecutivo podría iniciar nuevamente debates serios sobre el fútbol alemán.

El equipo contaba con jugadores talentosos y un entrenador de alto nivel. Sin embargo, faltó estabilidad y sangre fría en los partidos decisivos.

Ahora la pregunta principal es: ¿qué debe cambiar la selección alemana para recuperar su antigua fuerza?

¿Cuál cree que es la razón principal de los fracasos consecutivos de Alemania? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.