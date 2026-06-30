Alemania sufre un destino cruel por tercera Copa del Mundo consecutiva
La selección nacional de Alemania quedó eliminada del torneo tras caer ante Paraguay en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga 1-1, los alemanes perdieron la oportunidad en la tanda de penaltis por 3-4. De este modo, el tetracampeón mundial no logró el resultado esperado por tercera Copa del Mundo consecutiva.
Paraguay frenó el camino de Alemania
Alemania había avanzado a los dieciseisavos de final como líder de grupo. Los pupilos de Julian Nagelsmann terminaron primeros del grupo E con 6 puntos.
Sin embargo, en los play-offs, todos los cálculos perdieron su valor. Paraguay opuso una resistencia digna a los alemanes, llevando el encuentro hasta la tanda de penaltis.
En los disparos decisivos, el representante sudamericano fue más fuerte.
Una etapa difícil desde 2014
Alemania fue campeona de la Copa del Mundo 2014 celebrada en Brasil. Pero los tres mundiales posteriores fueron fracasos para el equipo.
Mundial
Resultado de Alemania
CM 2014
Campeón
CM 2018
Eliminado en fase de grupos
CM 2022
Eliminado en fase de grupos
CM 2026
Eliminado en dieciseisavos de final
En 2018 y 2022, los alemanes ni siquiera superaron la fase de grupos. En 2026, accedieron a los play-offs como primeros, pero cayeron en la primera etapa del nuevo formato.
El primer lugar del grupo tampoco ayudó
El equipo de Nagelsmann registró resultados sólidos en la fase de grupos.
Los 6 puntos y el primer puesto mantenían a Alemania entre los favoritos del torneo. Pero contra Paraguay, los alemanes no pudieron convertir su superioridad en resultado.
En los play-offs, un solo error o un penalti fallado puede decidir el destino de todo el torneo.
Aumentan las dudas sobre el fútbol alemán
El fracaso en el tercer Mundial consecutivo podría iniciar nuevamente debates serios sobre el fútbol alemán.
El equipo contaba con jugadores talentosos y un entrenador de alto nivel. Sin embargo, faltó estabilidad y sangre fría en los partidos decisivos.
Ahora la pregunta principal es: ¿qué debe cambiar la selección alemana para recuperar su antigua fuerza?
¿Cuál cree que es la razón principal de los fracasos consecutivos de Alemania? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.
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