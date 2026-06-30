Cuktech presenta un nuevo exoesqueleto robótico para entusiastas del aire libre

Las tecnologías modernas continúan expandiendo las capacidades físicas humanas. La conocida empresa Cuktech ha presentado un nuevo proyecto de exoesqueleto robótico destinado a los entusiastas del turismo de montaña y el estilo de vida activo. Este dispositivo sirve para reducir significativamente la presión sobre los músculos humanos al caminar largas distancias y transportar cargas pesadas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la empresa ha iniciado una campaña de crowdfunding para probar el nuevo producto en condiciones reales. En el marco de este proyecto, se seleccionarán 50 voluntarios a quienes se les dará la oportunidad de utilizar el equipo robotizado de forma totalmente gratuita. Una vez finalizado el periodo de prueba, los participantes que hayan cumplido todos los requisitos podrán conservar el dispositivo.

Condiciones de prueba y requisitos para los participantes

Para participar en el programa, los candidatos deben ser mayores de 18 años, estar sanos y no padecer ninguna enfermedad articular, lumbar o del sistema cardiovascular. La empresa ha informado que dará prioridad a los bloggers que practiquen el alpinismo y el senderismo (hiking), así como a viajeros experimentados. Este es un paso estratégico destinado a mostrar las capacidades del nuevo gadget al gran público y obtener opiniones profesionales.

Los participantes también asumirán ciertas obligaciones. En particular, deberán utilizar el exoesqueleto durante al menos 15 días en un mes y realizar al menos tres sesiones de entrenamiento por semana. Asimismo, se requiere la entrega puntual de reseñas textuales de calidad, fotos y materiales de vídeo que reflejen el funcionamiento del dispositivo.

Cuestiones de seguridad y garantía

Al recibir el dispositivo, los participantes deberán depositar una fianza de 2000 yuanes (aproximadamente 300 dólares estadounidenses). Si al finalizar la prueba el equipo no está dañado y todas sus piezas están intactas, este monto será reembolsado íntegramente en un plazo de 10 días hábiles. Esta medida se ha implementado para asegurar el uso cuidadoso del costoso equipo tecnológico.

Los exoesqueletos robóticos son dispositivos mecánicos especiales que se visten en el cuerpo humano y aumentan la resistencia física al caminar, correr o subir montañas. No solo aceleran el movimiento, sino que protegen las articulaciones del estrés excesivo. Por ahora, Cuktech mantiene en secreto las especificaciones técnicas exactas del nuevo producto, pero se espera que se brinde información detallada sobre la potencia y el peso del dispositivo una vez concluidas las pruebas.

En países con muchas zonas montañosas, como Uzbekistán, estas tecnologías podrían tener una gran importancia para desarrollar el turismo interno y hacer que los viajes extremos sean más seguros. En el futuro, es probable que estos exoesqueletos se conviertan en asistentes cotidianos no solo para los turistas, sino también para rescatistas y transportistas.