Crisis de delanteras en el Chelsea Women: ¿quién reemplazará a Sam Kerr?

·25·Deportes
Crisis de delanteras en el Chelsea Women: ¿quién reemplazará a Sam Kerr?

El equipo femenino del Chelsea de Londres se ha enfrentado a graves problemas en el mercado de fichajes de verano. Tras la salida de su delantera estrella, Sam Kerr, la directiva del club busca a una jugadora estrella que pueda llenar su vacío. Sin embargo, los fracasos en las negociaciones de las últimas semanas han puesto en duda los planes del equipo para la próxima temporada. Así lo informa Goal.com.

El objetivo principal del equipo dirigido por Sonia Bompastor era la estrella del Manchester City, Khadija Shaw. Durante un tiempo, el traslado de Shaw a Londres parecía casi cerrado, pero la jugadora decidió inesperadamente renovar su contrato con su club. Este fue el primer y más doloroso golpe para el Chelsea en el mercado de fichajes.

Sucesivos rechazos y fracasos en los traspasos

Después de Khadija Shaw, las londinenses centraron su atención en Felicia Schroder, un talento de 19 años que anotó 30 goles con el equipo sueco Hacken. A pesar de que el Chelsea ofreció una suma récord mundial por la joven delantera, el Real Madrid resultó ganador. La semana pasada, el club madrileño anunció oficialmente el fichaje de Schroder.

La racha de infortunios culminó con Salma Paralluelo. La internacional española, que anotó un doblete en la final de la Champions League con el FC Barcelona, también rechazó la oferta del Chelsea. Según informa Goal.com, Paralluelo prefiere continuar su carrera en otro club de élite, lo que deja a las 'Blues' en una situación difícil.

Según los datos estadísticos, la temporada pasada fue la de menos goles anotados por el Chelsea en los últimos siete años. El equipo marcó solo 44 goles en la Women's Super League (WSL). En términos de eficacia, estuvieron al mismo nivel que equipos como el Leicester City, descendido, y el outsider West Ham.

Causas de los problemas en el ataque

Los problemas en la línea ofensiva se deben a varios factores:

  • la dificultad de Sam Kerr para recuperar la forma tras una lesión prolongada;
  • la lesión de rodilla de Mayra Ramirez, que la mantuvo fuera casi toda la temporada;
  • las lesiones constantes de jugadoras como Catarina Macario y Aggie Beever-Jones.
Actualmente, Sonia Bompastor solo cuenta con jóvenes sin experiencia como delanteras centro. El desplazar a jugadoras de banda como Lauren James al centro tampoco ha dado los resultados esperados. Si el Chelsea no toma medidas drásticas en el mercado de fichajes en las próximas semanas, su lucha por el campeonato la próxima temporada podría verse comprometida.

ChelseaFútbolFichajesSam KerrInglaterra
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jude Bellingham se convierte en el nuevo líder de Inglaterra: guía a su equipo como MessiJude Bellingham se convierte en el nuevo líder de Inglaterra: guía a su equipo como MessiHoy, 13:36Neymar se burla en redes sociales de la predicción errónea de un economista alemánNeymar se burla en redes sociales de la predicción errónea de un economista alemánHoy, 13:17Luto en la selección de Portugal: Cristiano Ronaldo y sus compañeros apoyan a Ricardo CarvalhoLuto en la selección de Portugal: Cristiano Ronaldo y sus compañeros apoyan a Ricardo CarvalhoHoy, 13:11Eldor Shomurodov, el orgullo del fútbol uzbeko, cumple 31 añosEldor Shomurodov, el orgullo del fútbol uzbeko, cumple 31 añosHoy, 12:44Jürgen Klopp da una respuesta inesperada sobre la selección de AlemaniaJürgen Klopp da una respuesta inesperada sobre la selección de AlemaniaHoy, 12:34El directivo del Manchester City habla sobre MareskaEl directivo del Manchester City habla sobre MareskaHoy, 12:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev