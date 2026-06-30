Crisis de delanteras en el Chelsea Women: ¿quién reemplazará a Sam Kerr?

El equipo femenino del Chelsea de Londres se ha enfrentado a graves problemas en el mercado de fichajes de verano. Tras la salida de su delantera estrella, Sam Kerr, la directiva del club busca a una jugadora estrella que pueda llenar su vacío. Sin embargo, los fracasos en las negociaciones de las últimas semanas han puesto en duda los planes del equipo para la próxima temporada. Así lo informa Goal.com.

El objetivo principal del equipo dirigido por Sonia Bompastor era la estrella del Manchester City, Khadija Shaw. Durante un tiempo, el traslado de Shaw a Londres parecía casi cerrado, pero la jugadora decidió inesperadamente renovar su contrato con su club. Este fue el primer y más doloroso golpe para el Chelsea en el mercado de fichajes.

Sucesivos rechazos y fracasos en los traspasos

Después de Khadija Shaw, las londinenses centraron su atención en Felicia Schroder, un talento de 19 años que anotó 30 goles con el equipo sueco Hacken. A pesar de que el Chelsea ofreció una suma récord mundial por la joven delantera, el Real Madrid resultó ganador. La semana pasada, el club madrileño anunció oficialmente el fichaje de Schroder.

La racha de infortunios culminó con Salma Paralluelo. La internacional española, que anotó un doblete en la final de la Champions League con el FC Barcelona, también rechazó la oferta del Chelsea. Según informa Goal.com, Paralluelo prefiere continuar su carrera en otro club de élite, lo que deja a las 'Blues' en una situación difícil.

Según los datos estadísticos, la temporada pasada fue la de menos goles anotados por el Chelsea en los últimos siete años. El equipo marcó solo 44 goles en la Women's Super League (WSL). En términos de eficacia, estuvieron al mismo nivel que equipos como el Leicester City, descendido, y el outsider West Ham.

Causas de los problemas en el ataque

Los problemas en la línea ofensiva se deben a varios factores:

la dificultad de Sam Kerr para recuperar la forma tras una lesión prolongada;

la lesión de rodilla de Mayra Ramirez, que la mantuvo fuera casi toda la temporada;

las lesiones constantes de jugadoras como Catarina Macario y Aggie Beever-Jones.

Actualmente, Sonia Bompastor solo cuenta con jóvenes sin experiencia como delanteras centro. El desplazar a jugadoras de banda como Lauren James al centro tampoco ha dado los resultados esperados. Si el Chelsea no toma medidas drásticas en el mercado de fichajes en las próximas semanas, su lucha por el campeonato la próxima temporada podría verse comprometida.