El FC Barcelona descarta definitivamente el fichaje de Harry Kane: se conocen los motivos

El club español FC Barcelona ha detenido oficialmente las negociaciones sobre el traspaso del delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane. Los catalanes consideraban desde hace tiempo al goleador inglés como un candidato ideal para reemplazar a Robert Lewandowski, pero una serie de factores serios impidieron que este acuerdo se concretara. Así lo informa Goal.com en su reporte.

Según el diario Marca, el director deportivo del Barcelona, Deco, ha decidido centrarse en otras opciones para reforzar la línea de ataque del equipo. Llenar el vacío dejado por la salida de Robert Lewandowski sigue siendo una prioridad para el club, pero la opción de Harry Kane ha sido eliminada por completo de la agenda.

¿Por qué no se realizó el traspaso?

La paralización del traspaso se debió principalmente a la postura del propio jugador. Harry Kane comunicó a la directiva del Barcelona que está plenamente satisfecho con su vida en Alemania y que no tiene intención de abandonar el Allianz Arena. El delantero de 32 años se prepara para negociar la extensión de su contrato con el Bayern.

Asimismo, la directiva del Bayern tampoco tiene intención de vender a su estrella. Mientras que Robert Lewandowski entró en conflicto con el club para marcharse a Cataluña hace cuatro años, Harry Kane no quiere seguir ese camino. Tras marcar un récord de 61 goles en todas las competiciones en la temporada 2025-26, el delantero sigue siendo la pieza central del proyecto muniqués.

Nuevo objetivo: Julián Álvarez

Ahora, el Barcelona centra toda su atención en el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Fichar al argentino no será tarea fácil, ya que el club madrileño no quiere vender a su goleador a un rival directo en el campeonato nacional. A pesar de ello, Deco planea realizar un último intento decisivo por el campeón del mundo.

Si el traspaso de Julián Álvarez tampoco se concreta, el Barcelona utilizará sus recursos internos para mantener la estabilidad financiera. El cuerpo técnico busca resolver el problema cambiando la posición de los jugadores actuales en lugar de comprar un nuevo delantero. Los siguientes jugadores podrían desempeñar el rol de delantero centro o "falso nueve":

Dani Olmo

Ferran Torres

Lamine Yamal

Los dirigentes del club confían en que, con la ayuda de estos jugadores polivalentes, se podrá mantener la eficacia ofensiva. Esto permite al Barcelona evitar compras arriesgadas en un momento económicamente difícil.