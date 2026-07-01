Partido Francia vs Suecia: retransmisión en directo

Las selecciones nacionales de Francia y Suecia se enfrentan en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. El encuentro comenzará el 1 de julio a las 02:00, hora de Taskent.

Zamin.uz ofrece la retransmisión en directo de este partido. Durante el encuentro, se cubrirán al instante los goles, ocasiones peligrosas, disparos, tarjetas, sustituciones y otros eventos importantes.

La selección francesa comenzará con un esquema táctico 4-2-3-1. Mike Maignan defenderá la portería. La línea defensiva está formada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne.

Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot actuarán en el mediocentro defensivo. Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola ayudarán a organizar los ataques. El capitán Kylian Mbappé jugará en la punta.

Alineación inicial de Francia:

• Mike Maignan

• Jules Koundé

• Dayot Upamecano

• William Saliba

• Lucas Digne

• Aurélien Tchouaméni

• Adrien Rabiot

• Ousmane Dembélé

• Michael Olise

• Bradley Barcola

• Kylian Mbappé

La selección de Suecia saltará al campo con un 3-4-2-1. Jakob Widell-Zetterström ocupa la portería. En el centro de la defensa actuarán Victor Lindelöf y Gustaf Lagerbielke.

En el mediocampo, O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari y Daniel Svensson estarán en el terreno de juego. En ataque, Alexander Isak y Anthony Elanga apoyarán a Viktor Gyökeres.

Alineación inicial de Suecia:

• Jakob Widell-Zetterström

• Gabriel Gudmundsson

• Victor Lindelöf

• Gustaf Lagerbielke

• O. Stru

• Lucas Bergvall

• Yasin Ayari

• Daniel Svensson

• Alexander Isak

• Anthony Elanga

• Viktor Gyökeres

El equipo ganador pasará a la siguiente fase del Mundial. Siga todos los eventos principales del partido a través de la Zamin.uz retransmisión en directo en el sitio web.