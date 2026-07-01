Partido Francia vs Suecia: retransmisión en directo
Las selecciones nacionales de Francia y Suecia se enfrentan en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. El encuentro comenzará el 1 de julio a las 02:00, hora de Taskent.
Zamin.uz ofrece la retransmisión en directo de este partido. Durante el encuentro, se cubrirán al instante los goles, ocasiones peligrosas, disparos, tarjetas, sustituciones y otros eventos importantes.
La selección francesa comenzará con un esquema táctico 4-2-3-1. Mike Maignan defenderá la portería. La línea defensiva está formada por Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne.
Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot actuarán en el mediocentro defensivo. Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola ayudarán a organizar los ataques. El capitán Kylian Mbappé jugará en la punta.
Alineación inicial de Francia:
• Mike Maignan
• Jules Koundé
• Dayot Upamecano
• William Saliba
• Lucas Digne
• Aurélien Tchouaméni
• Adrien Rabiot
• Ousmane Dembélé
• Michael Olise
• Bradley Barcola
• Kylian Mbappé
La selección de Suecia saltará al campo con un 3-4-2-1. Jakob Widell-Zetterström ocupa la portería. En el centro de la defensa actuarán Victor Lindelöf y Gustaf Lagerbielke.
En el mediocampo, O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari y Daniel Svensson estarán en el terreno de juego. En ataque, Alexander Isak y Anthony Elanga apoyarán a Viktor Gyökeres.
Alineación inicial de Suecia:
• Jakob Widell-Zetterström
• Gabriel Gudmundsson
• Victor Lindelöf
• Gustaf Lagerbielke
• O. Stru
• Lucas Bergvall
• Yasin Ayari
• Daniel Svensson
• Alexander Isak
• Anthony Elanga
• Viktor Gyökeres
El equipo ganador pasará a la siguiente fase del Mundial. Siga todos los eventos principales del partido a través de la Zamin.uz retransmisión en directo en el sitio web.
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