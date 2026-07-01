Acebeam presenta una batería 21700 récord de 6400 mAh

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Acebeam presenta una batería 21700 récord de 6400 mAh

Se ha producido una innovación importante en el mercado de fuentes de energía portátiles: Acebeam ha presentado uno de los acumuladores 21700 de mayor capacidad, el modelo AB21CP6425. La característica principal de este dispositivo es su capacidad de 6400 mAh (22,4 Wh). Este indicador es actualmente uno de los resultados más altos del mercado mundial para este tipo de baterías. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Otro aspecto importante de la nueva batería es el puerto USB-C integrado en su carcasa. Según ixbt.com, gracias a una electrónica de control especial, la batería puede cargarse directamente mediante un cable, sin necesidad de un cargador externo. Esto reduce la necesidad de los usuarios de transportar accesorios adicionales y aumenta la comodidad de uso.

Soluciones tecnológicas y densidad energética

El fabricante destaca que una parte del volumen interno de la carcasa de la batería está reservada para el conector USB-C y el controlador de carga. A pesar de ello, los ingenieros han logrado mantener la densidad energética más alta de su clase. Esta tecnología permite concentrar la máxima potencia en un tamaño compacto, lo cual es crucial para linternas profesionales y gadgets de alta potencia.

Actualmente, la batería AB21CP6425 solo se suministra en un kit junto con la nueva linterna Acebeam P20 Mini. Los usuarios pueden cargar el dispositivo tanto mientras está dentro de la linterna como extrayéndolo, directamente a través del puerto USB-C. Este enfoque universal es muy útil en condiciones de campo o durante viajes.

Posición en el mercado y perspectivas

Por el momento, la nueva batería no se ha lanzado al comercio minorista como un producto independiente. En la tienda oficial de Acebeam tampoco se han anunciado aún su precio ni sus especificaciones técnicas completas. No obstante, los expertos del sector esperan que este modelo despierte un gran interés, ya que destaca no solo por su capacidad, sino también por su funcionalidad.

Para comparar, antes de la aparición de este modelo, la batería 21700 más potente de la empresa era el modelo AB21CP56. Esta tiene una capacidad de 5600 mAh, se vende por unos 22 dólares y no dispone de puerto USB-C integrado. El nuevo modelo no solo ha aumentado la capacidad en 800 mAh, sino que también ha integrado el estándar de carga moderno.

En el mercado de Uzbekistán, los productos de Acebeam también son populares entre los entusiastas de los equipos de iluminación de calidad. La aparición de nuevas baterías de alta capacidad será especialmente oportuna para quienes requieren un funcionamiento autónomo prolongado, como viajeros, rescatistas e ingenieros.

AcebeamBateríaUSB-CTecnologíaGadget
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Abror Shuhratov
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