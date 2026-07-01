El agente de AI OpenClaw ya está disponible en Android e iOS

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El agente de AI OpenClaw ya está disponible en Android e iOS

El agente de código abierto OpenClaw, que causó un gran revuelo en el mundo de la inteligencia artificial, ya está disponible para los usuarios de dispositivos móviles. Este sistema automatizado, que cautivó la red a principios de año, ha sido lanzado oficialmente como aplicación para las plataformas iOS y Android. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la página de X (antes Twitter) del proyecto OpenClaw, los usuarios ahora pueden conectar sus smartphones al servicio OpenClaw Gateway. Esta es una capa de enrutamiento especial que conecta las solicitudes del usuario con los agentes de AI y las herramientas necesarias para realizar tareas específicas. Esto permite gestionar procesos tecnológicos complejos directamente desde un dispositivo móvil.

La principal ventaja de esta aplicación es que, si los agentes están programados correctamente, pueden convertirse en asistentes muy útiles para las tareas cotidianas. Los usuarios de OpenClaw han estado probando el sistema en diversas áreas, desde la escritura de código hasta la planificación de la dieta semanal. No obstante, algunos usuarios han señalado que los resultados no siempre son tan perfectos como se esperaba.

Un vistazo al proyecto MoltBook y la historia de OpenClaw

El proyecto OpenClaw ganó popularidad a principios de año con el lanzamiento de la red social MoltBook. Esta plataforma atrajo la atención de muchos al parecer estar gestionada enteramente por agentes de AI. En febrero, el interés por el proyecto aumentó aún más cuando el creador de OpenClaw, Peter Steinberger, anunció que se había unido al equipo de OpenAI.

Sin embargo, más tarde los investigadores descubrieron que algunos agentes del proyecto MoltBook eran en realidad controlados por humanos. Esto sirvió como una maniobra de marketing para OpenClaw, demostrando cómo sería un futuro basado en agentes. Aunque surgieron dudas sobre la fiabilidad del proyecto, impulsó significativamente la popularización de los agentes de AI.

Hoy en día, los agentes de AI se están convirtiendo en una parte integral del paisaje tecnológico. Se integran cada día en más sectores, incluidos los ecosistemas móviles. El lanzamiento de la aplicación OpenClaw para Android e iOS crea condiciones para que los usuarios utilicen las capacidades de la AI de manera más amplia y conveniente.

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Abror Shuhratov
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