Leyenda del Arsenal asombrado por los 130 millones de libras pedidos por Morgan Rogers

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Leyenda del Arsenal asombrado por los 130 millones de libras pedidos por Morgan Rogers

El Arsenal de Londres se prepara para otro movimiento impactante en el mercado de fichajes. Sin embargo, el precio fijado por la estrella del Aston Villa, Morgan Rogers, ha dejado perplejos incluso a los expertos más experimentados. Según Goal.com, el club de Birmingham ha valorado a su talento en 130 millones de libras esterlinas (aproximadamente 172 millones de dólares). Así lo informa .

Emmanuel Petit, leyenda del Arsenal, no pudo ocultar su asombro al escuchar la cifra de este traspaso. El excentrocampista criticó duramente el aumento injustificado de los precios en el fútbol moderno. En su opinión, una suma tan enorme supondría una presión excesiva no solo para el presupuesto del club, sino también para el propio futbolista.

La inflación del mercado de fichajes y la postura de Petit

«Es simplemente una cifra increíble. Desde que los traspasos superaron la barrera de los 100 millones de libras, me quedo atónito cada día al ver el precio de los jugadores. Si estás dispuesto a gastar tanto dinero en un solo jugador, este realmente debe ser capaz de decidir el destino de un partido», explicó Petit en una entrevista con talkSPORT.

Emmanuel Petit puso como ejemplo el fichaje de Declan Rice. Según sus palabras, aunque Rice ha justificado la inversión y se ha adaptado al equipo, no todos los futbolistas podrían rendir bajo la presión de 130 millones de libras. Expresó su preocupación de que Rogers, siendo aún joven, pueda verse afectado negativamente en su carrera por tal precio.

La directiva del Arsenal, liderada por Mikel Arteta, ha convertido a Rogers en su objetivo principal. El delantero de 23 años ha llamado la atención de muchos con sus brillantes actuaciones en la Premier League. Los londinenses parecen dispuestos a romper el récord de traspasos británico para reforzar la plantilla y ganar ventaja en la lucha por el título.

Opción alternativa: Nico Williams

Si las negociaciones por Morgan Rogers se complicaran demasiado o el precio resultara excesivo, Emmanuel Petit recomendó otro candidato al club. El exfutbolista francés ha seguido con interés desde hace tiempo el juego de Nico Williams, extremo del Athletic Club.

«Llevo un año repitiéndolo: Nico Williams. Me gusta mucho su estilo de juego», destacó Petit. Williams demostró en la Euro 2024 que es uno de los extremos más fuertes de Europa. Sin embargo, por ahora, el Arsenal ha centrado toda su atención en Rogers y no ha iniciado gestiones oficiales por el jugador español.

El Aston Villa no tiene prisa por dejar marchar a su estrella. Morgan Rogers tiene contrato con el club hasta junio de 2031, lo que permite al equipo de Birmingham dictar sus propias condiciones en las negociaciones. Si este traspaso se concreta, se convertirá en uno de los acuerdos más caros de la historia del fútbol.

ArsenalAston VillaMorgan RogersEmmanuel PetitFichajes
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