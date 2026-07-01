Declan Rice valora positivamente las posibilidades de Inglaterra en las tandas de penaltis

El centrocampista de la selección de Inglaterra, Declan Rice, compartió sus reflexiones sobre el estado anímico de su equipo y la preparación para las tandas de penaltis antes de la fase eliminatoria del Mundial. Según él, la plantilla actual está compuesta por algunos de los mejores lanzadores de penaltis de la historia del país. Se espera que este factor proporcione una ventaja crucial a los pupilos de Thomas Tuchel en los momentos decisivos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Antes del encuentro de dieciseisavos de final del Mundial contra la RD Congo, Rice destacó su total confianza en la habilidad de sus compañeros. La Asociación Inglesa de Fútbol y el cuerpo técnico son plenamente conscientes de que, debido al formato ampliado del torneo, existe una alta probabilidad de enfrentarse a al menos una tanda de penaltis. Por ello, se está prestando especial atención a este aspecto en los entrenamientos.

Experiencia y nuevos especialistas

Durante la era de Gareth Southgate, Inglaterra puso fin a su tradicional «mala suerte» en los penaltis, ganando tres de cuatro tandas. En particular, la victoria sobre Colombia en el Mundial 2018 tuvo una importancia histórica. Thomas Tuchel, con el objetivo de continuar esta tradición, ha convocado a jugadores como Ivan Toney, considerado un verdadero especialista en penaltis.

Rice señaló que el equipo no solo cuenta con Harry Kane, sino también con lanzadores sangre fría como Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Marcus Rashford. «Miro a este grupo y no creo que haya habido una generación de lanzadores de penaltis mejor en la historia de Inglaterra», añadió el centrocampista del Arsenal.

Preparación mental y crecimiento personal

Al hablar de su propia experiencia con los penaltis, Declan Rice admitió que anteriormente sentía fuertes nervios y ansiedad. Sin embargo, su disparo preciso contra el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League le brindó una gran confianza. Comprendió la importancia de estudiar los «juegos psicológicos» con los porteros y mantener la calma al elegir la dirección del tiro.

Curiosamente, Rice es muy cauteloso respecto al capitán Harry Kane. «No puedo ir donde Harry Kane y darle consejos sobre cómo tirar penaltis, porque él es el mejor del mundo en eso. La mentalidad de todos es buena, sabemos qué hacer sin necesidad de hablar demasiado. Espero que nuestros porteros también nos ayuden deteniendo algunos disparos», afirma el futbolista.

Está claro que el camino de la selección inglesa en los play-offs no será fácil, pero la confianza del equipo desde los once metros infunde esperanza a los aficionados. Para los amantes del fútbol, el crecimiento de Inglaterra en este componente es interesante, ya que el equipo abandonó grandes torneos durante años precisamente debido a los penaltis.