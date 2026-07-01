Las negociaciones entre Vinicius Junior y el Real Madrid en punto muerto

La cuestión de la renovación del contrato entre el Real Madrid y su estrella brasileña Vinicius Junior ha dado un giro inesperado. Aunque ambas partes expresan su deseo de continuar la colaboración, las negociaciones oficiales sobre un nuevo acuerdo están estancadas. Esta situación está provocando un aumento de los rumores sobre el futuro del jugador, informa Goal.com comunica .

Según la información publicada por el diario Marca, la directiva del Real Madrid y los representantes del jugador han acordado posponer las conversaciones oficiales hasta la conclusión de la Copa Mundial de 2026. El club no quiere distraer al delantero, que se prepara para el torneo importante con la selección de Brasil, con presiones excesivas o negociaciones que lo distraigan. Sin embargo, esta decisión podría ser arriesgada para el club, ya que en seis meses Vinicius tendrá derecho a firmar acuerdos preliminares con otros equipos.

¿Por qué se rechazó la opción del Chelsea?

Anteriormente, el Chelsea de la Premier League era visto como uno de los principales candidatos para fichar a Vinicius Junior. Pero según las últimas informaciones, la opción de un traspaso al club londinense ha sido descartada por completo. La razón principal es la tensa relación entre el nuevo entrenador Xabi Alonso, que ha comenzado a trabajar en Stamford Bridge, y el jugador brasileño.

Se ha sabido que Alonso y Vinicius no lograron entenderse durante el breve periodo que coincidieron en Madrid. En particular, la tensión surgida durante un cambio en uno de los partidos de El Clásico en el Bernabéu provocó un deterioro total de su relación. Por ello, el Chelsea, bajo la dirección de Xabi Alonso, ha renunciado a la intención de fichar a la estrella brasileña.

Otro obstáculo serio en el tema del contrato son las exigencias financieras. Vinicius, que actualmente recibe un salario de casi 20 millones de euros por temporada, pide elevar esta cifra a 30 millones de euros acorde a su estatus. Aunque el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha declarado abiertamente que desea que el jugador se quede, se dice que el club no está dispuesto a pagar una cifra tan elevada.

Curiosamente, en este momento no hay ofertas concretas de otros grandes clubes europeos por Vinicius Junior. Las ofertas astronómicas que llegaron de los clubes de Arabia Saudita al inicio de la temporada también han disminuido gradualmente. Los expertos suponen que esto podría ser una maniobra táctica utilizada por los agentes del jugador para mejorar las condiciones del contrato.

Actualmente, el jugador centra toda su atención en la selección de Brasil. Está demostrando su gran estado de forma al haber registrado tres goles y dos asistencias en los tres partidos de la fase de grupos. Vinicius afirma que si logra ganar la Copa Mundial y marca varios goles importantes, su posición en el mercado de fichajes y en la mesa de negociaciones cambiará por completo.