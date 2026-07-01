Noni Madueke sobre Jude Bellingham: «Su nivel no debería sorprender a nadie»

El extremo de la selección inglesa y del Arsenal, Noni Madueke, se ha pronunciado sobre las críticas que rodean a su compañero Jude Bellingham. Destacó que el centrocampista del Real Madrid es un talento de clase mundial y que no tiene sentido dudar de sus acciones en el campo. Para Madueke, Bellingham es uno de los pocos futbolistas capaces de salvar al equipo en los momentos más cruciales. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro contra Panamá (2-0) durante la Copa del Mundo, Jude Bellingham se convirtió en el héroe del partido. Mientras los pupilos de Thomas Tuchel tenían dificultades para romper la defensa rival, fue precisamente Bellingham quien cambió la situación. Abrió el marcador tras un saque de esquina ejecutado por Bukayo Saka, otorgando la superioridad anímica a su equipo.

Poco después, Bellingham también demostró su capacidad como playmaker. Tras un pase preciso suyo, Harry Kane anotó de cabeza, asegurando el resultado. Jude, implicado directamente en ambos goles, fue elegido el mejor jugador del partido por segunda vez consecutiva. Según Goal.com, este resultado fue una respuesta adecuada para sus críticos.

Estabilidad y alto nivel

Tras el empate sin goles contra Ghana, el propio Bellingham había dicho no estar satisfecho con su juego. Sin embargo, Noni Madueke, en una entrevista con ESPN, manifestó no estar de acuerdo con esa opinión. Según sus palabras, Bellingham ha mantenido un nivel alto durante años y su actuación contra Panamá no es un hecho inesperado.

«Lo considero un jugador de clase mundial. Cada vez que lo observo, veo acciones de un nivel alto y constante. Si el último partido ha sorprendido a alguien, no lo entiendo. Lleva jugando así varios años y esto es lo normal en él», afirmó el extremo del Arsenal.

Actualmente, Bellingham ha participado directamente en tres goles en esta Copa del Mundo. Con esta cifra, ha alcanzado al capitán Harry Kane. Madueke reconoció que la importancia de ambos futbolistas para el equipo es incomparable, especialmente en su capacidad de asumir responsabilidades en situaciones difíciles.

Mientras la selección de Inglaterra se prepara para la fase de eliminatorias, los aficionados y especialistas depositan sus esperanzas en el tándem Bellingham-Kane. Madueke expresó su deseo de que la forma deportiva de estos líderes se mantenga hasta el final del torneo, ya que su destreza será sin duda decisiva en el camino hacia el campeonato.