Maresca podría despedirse de siete jugadores en el Manchester City

Se espera que la nueva era tras Pep Guardiola en el Manchester City comience con grandes cambios. El nuevo entrenador del club, Enzo Maresca, y el director deportivo Hugo Viana están listos para revisar la plantilla actual y discutir ofertas por varios futbolistas.

El club inglés no se limitará a comprar nuevos jugadores; podría despedirse de varios efectivos para fortalecer la competencia en el equipo y equilibrar el presupuesto salarial.

Se firmó un contrato de tres años con Maresca

El Manchester City anunció oficialmente el 29 de junio el nombramiento de Enzo Maresca como entrenador principal. Se cerró un contrato de tres años con el técnico italiano, vigente hasta el verano de 2029.

El club mancuniano pagó 17 millones de libras esterlinas al Chelsea para liberar a Maresca de su contrato. El propio entrenador italiano también llegó a un acuerdo financiero por separado con el club londinense.

Para Maresca, esta será su tercera etapa en el Manchester City. Anteriormente dirigió la academia del club y luego trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola, participando en el triplete histórico de la temporada 2022/2023.

« Conozco bien este club, sus exigencias y los resultados esperados. Quiero ganar, mostrar un fútbol atractivo y disfrutar de la presión », dijo Maresca tras su nombramiento.

¿Quiénes son los siete jugadores que podrían irse?

Según la información difundida por The Athletic, el Manchester City podría despedirse de los siguientes siete jugadores en el mercado de fichajes de verano:

Nathan Aké;

Rico Lewis;

Tijjani Reijnders;

Omar Marmoush;

Mateo Kovačić;

Nico González;

James Trafford.

La situación de cada uno es diferente. A los contratos actuales de Aké y Kovačić les queda un año. Por ello, el club podría considerar la opción de vender a los jugadores experimentados en verano para evitar perderlos gratis más adelante.

Nico González, Reijnders y Marmoush fueron comprados recientemente por grandes sumas. Sin embargo, se destaca que en los planes del nuevo entrenador, el puesto de ningún jugador está garantizado automáticamente.

Nathan Aké es uno de los nombres más cercanos a salir

Nathan Aké es mencionado como uno de los principales jugadores que se espera que abandonen el equipo. El defensa de 31 años cuenta con el interés de clubes de la Premier League y del extranjero.

El jugador neerlandés puede actuar tanto en el centro de la defensa como en el lateral izquierdo. Sin embargo, su edad, sus lesiones y el poco tiempo que queda para que finalice su contrato podrían llevar al club a escuchar ofertas.

Aké se convirtió en uno de los jugadores de confianza del Manchester City durante la era Guardiola y ha ganado varios títulos importantes junto al equipo.

El futuro de los jóvenes también está en duda

Rico Lewis, formado en la academia del club, también despierta interés en el mercado de fichajes. Se dice que varios equipos de la Premier League lo están siguiendo.

Lewis podría encajar en el estilo de Maresca por su capacidad para jugar en el lateral derecho y en el centro del campo. A pesar de ello, si llega una oferta adecuada, es probable que el Manchester City discuta su traspaso.

También se informa que el portero James Trafford podría marcharse a otro equipo para tener minutos de juego constantes. La competencia por su puesto en el once inicial resultó ser más compleja de lo esperado.

Se esperan cambios serios en el centro del campo

Los nombres de Mateo Kovačić, Nico González y Tijjani Reijnders también han sido incluidos en la lista de posibles transferencias.

Aunque Kovačić es un jugador experimentado y versátil, su contrato finaliza en 2027. Si el club planea rejuvenecer la plantilla, la venta del centrocampista croata podría convertirse en una decisión lógica.

Nico González y Reijnders fueron fichados mediante una gran inversión. Se espera que la decisión sobre su venta solo se tome en caso de recibir una oferta seria.

Maresca da gran importancia a la alta intensidad, al control prolongado del balón y a la capacidad de los jugadores para actuar en varias posiciones. Por ello, las concentraciones de pretemporada serán una prueba decisiva para el futuro de algunos jugadores.

También se podrían estudiar ofertas por Omar Marmoush

El delantero egipcio Omar Marmoush también es mencionado entre los jugadores cuyo puesto en el club no está garantizado.

Puede jugar en el centro del ataque y en las bandas. Pero Maresca planea reducir la dependencia de Erling Haaland la próxima temporada y crear un equilibrio diferente en la línea de ataque.

Si se ofrece una gran suma por Marmoush, el Manchester City podría no descartar la opción de venderlo. Sin embargo, por ahora el club no ha tomado una decisión oficial sobre el jugador.

Rúben Dias se encuentra en una situación especial

Rúben Dias no ha sido incluido en la lista principal de los siete jugadores mencionados. No obstante, el futuro del defensa central portugués también está siendo objeto de debate.

Se ha informado que el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, está interesado en Dias. Si el club madrileño presenta una oferta importante, la directiva del Manchester City podría considerarla. Sin embargo, el defensa no está entre los jugadores que el club debe vender obligatoriamente.

La salida de Dias sería una gran pérdida, más allá de la calidad en el campo, también desde el punto de vista del liderazgo en el vestuario. Por ello, tal traspaso solo podría realizarse a cambio de una suma muy elevada.

Se gasta una cifra récord por Anderson

El Manchester City ya ha dado su primer gran paso hacia la renovación de la plantilla. El club ha llegado a un acuerdo para comprar al centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, por 116 millones de libras esterlinas.

Si el traspaso del futbolista de 23 años se completa oficialmente, se convertirá en la compra más cara de la historia del club. El récord anterior pertenecía a los 100 millones de libras pagados por Jack Grealish en 2021.

La llegada de Anderson fortalecerá aún más la competencia en el centro del campo. Esto podría aumentar la probabilidad de salida de al menos uno entre Nico González, Kovačić o Reijnders.

Malo Gusto es uno de los principales candidatos

Maresca quiere proponer el fichaje del jugador del Chelsea, Malo Gusto, para reforzar el lateral derecho de la defensa.

El defensa francés trabajó con Maresca en el club londinense y conoce bien sus exigencias tácticas. Se dice que el Chelsea valora al jugador en 75 millones de libras, pero el Manchester City considera que esa suma es elevada.

Si el traspaso de Gusto se concreta, la probabilidad de que Rico Lewis se marche a otro club aumentará aún más.

La gira de pretemporada será la primera prueba para Maresca

El Manchester City realizará una gira por Asia como parte de su preparación para la nueva temporada. El equipo dirigido por Maresca se enfrentará al Inter en Hong Kong el 1 de agosto.

Posteriormente, los mancunianos disputarán partidos amistosos en Corea del Sur contra estrellas de la liga local y el Atlético.

Las concentraciones de pretemporada permitirán a Maresca evaluar de cerca a los jugadores y decidir quiénes permanecerán en el nuevo proyecto.

Se espera que Husanov permanezca en el nuevo proyecto

Abdukodir Khusanov no ha sido incluido en la lista de posibles salidas. El defensa central uzbeko encaja en las exigencias tácticas de Maresca por su edad, velocidad y capacidad para actuar en varias posiciones defensivas.

Junto a Khusanov, se espera que jugadores como Erling Haaland, Rayan Cherki, Nico O'Reilly y Jérémy Doku desempeñen un papel importante en la plantilla renovada del Manchester City.

Sin embargo, con la llegada de un nuevo entrenador, casi nadie tiene el puesto totalmente garantizado en el equipo. Maresca y Hugo Viana quieren formar la plantilla basándose no en los servicios previos de los jugadores, sino en las exigencias del nuevo proyecto.

Para el Manchester City, este verano podría no ser un simple mercado de fichajes, sino un cambio de era completo. La era Guardiola terminó, ahora Maresca comienza a construir su propio equipo.