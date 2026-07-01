El equipo de DeepMind que venció al hombre en el póker ahora gestiona miles de millones en bolsa

Antiguos empleados de DeepMind, uno de los centros de investigación más prestigiosos en inteligencia artificial, han comenzado a revolucionar los mercados financieros. Los autores del algoritmo que en su momento derrotó a jugadores profesionales de póker ahora aplican su experiencia en las bolsas de valores. Su startup, EquiLibre Technologies, fundada en Praga, ha sido valorada en 500 millones de dólares tras una ronda de inversión Series A. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según informa TechCrunch, esta ronda de inversión fue liderada por el fondo de capital riesgo Creandum. Aunque el monto exacto de la inversión no ha sido revelado, Cameron Sellers, representante de Creandum, confirmó que se trata de la inversión más grande realizada en un solo proyecto en la historia de la firma. Este hecho demuestra una vez más cuán alta es la similitud entre los algoritmos de juego y el mercado financiero en el mundo tecnológico.

Del póker a las calles de Wall Street

El factor principal que une el póker y la bolsa de valores es el método de "reinforcement learning" (aprendizaje por refuerzo). En este sistema, el modelo de AI se entrena a sí mismo a cambio de una recompensa específica, es decir, el beneficio. Según Martin Schmid, director de EquiLibre Technologies, evaluar el resultado en los mercados financieros es muy sencillo: la cantidad de dinero que el algoritmo gana indica su eficacia.

Actualmente, la empresa realiza diariamente operaciones de trading por valor de miles de millones de dólares dentro de los índices NASDAQ y S&P 500, en colaboración con la firma cuantitativa Tower Research Capital. Lo más interesante es que, desde su fundación en 2022, estos algoritmos no han cerrado ni un solo mes con pérdidas. Este resultado es sorprendente incluso para los traders más experimentados.

Los fundadores de la empresa — Martin Schmid, Rudolf Kadlec y Matej Moravcik — no provienen del sector financiero. Crearon el programa DeepStack en el laboratorio DeepMind de Google. Este programa fue la primera AI del mundo en derrotar a humanos en el póker Texas hold'em. En su consejo asesor también se encuentra el legendario científico Rich Sutton, galardonado con el premio Turing en 2024.

Praga — el nuevo centro de la inteligencia artificial

Mientras muchos especialistas en IT aspiran a llegar a Silicon Valley, el equipo de EquiLibre decidió regresar a su patria, la República Checa. Según Schmid, trabajar en Praga tiene ventajas propias. Hay menos rotación de personal y los nuevos proyectos "sensacionales" cada dos meses no distraen la atención de los especialistas. Actualmente, el equipo consta de 25 personas, la mayoría de los cuales son ingenieros checos que regresaron de Google y otros gigantes tecnológicos.

EquiLibre planea poner en marcha próximamente uno de los clusters de computación más grandes de Europa Central y Oriental. Esto les permitirá realizar análisis de mercado aún más complejos. Anteriormente, la empresa también atrajo inversiones del fondo Credo, que ha apoyado proyectos como ElevenLabs y UiPath.

Aunque la automatización no es novedad en los mercados financieros, el enfoque de los ex empleados de DeepMind destaca por su precisión y flexibilidad. Si sus algoritmos mantienen el ritmo de crecimiento actual, es seguro que generarán una competencia seria para los hedge funds tradicionales y los bancos de inversión. Una máquina sin emociones, que realiza miles de análisis por segundo, estará siempre un paso por delante del factor humano.