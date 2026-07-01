Roberto Martinez bajo fuego: el técnico de Portugal es acusado por Cristiano Ronaldo

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Roberto Martinez bajo fuego: el técnico de Portugal es acusado por Cristiano Ronaldo

Antes del partido de Portugal contra Croacia en la fase de eliminatorias de la Copa del Mundo, el seleccionador Roberto Martinez se ha convertido en blanco de duras críticas. Chris Sutton, ex delantero de la Premier League inglesa y reconocido experto, calificó de «vergonzosa» la táctica del entrenador centrada en Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Sutton, Martinez está limitando el potencial de los jóvenes y talentosos futbolistas del equipo al depender excesivamente de los servicios de Cristiano Ronaldo, de 41 años. El hecho de que el delantero juegue cada minuto del torneo y que el entrenador no se atreva a sustituirlo está provocando serios debates entre los especialistas.

En una entrevista con BBC Sport, Chris Sutton calificó el enfoque de Roberto Martinez como «adulación». Señaló que, a pesar de contar con numerosos jugadores de nivel mundial en la plantilla de Portugal, el juego general del equipo se ve afectado por la presencia constante de una estrella que está envejeciendo.

Estancamiento táctico y la sombra de las estrellas

«A pesar de que Cristiano Ronaldo tiene 41 años, juega cada minuto con Portugal. Considero que esto es una situación vergonzosa para Roberto Martinez. Nunca he visto a un entrenador ceder tanto a un solo jugador. Portugal tiene jugadores fantásticos, pero por muy grande que sea Ronaldo, su permanencia constante como delantero centro está frenando al equipo», afirma Sutton.

Según Goal.com, a pesar de que Portugal cuenta en su banquillo con delanteros de gran velocidad como Diogo Jota, Gonçalo Ramos y Rafael Leão, Martinez está priorizando la experiencia. Se dice que esto podría impactar negativamente en la dinámica del equipo y en la velocidad para romper la defensa rival.

No obstante, el experto valora positivamente las posibilidades de Portugal en el duelo contra Croacia. El hecho de que Croacia también enfrente problemas con una plantilla envejecida y no pueda mostrar la dominancia de años anteriores podría favorecer a los portugueses.

Curiosamente, a pesar de sus críticas, Chris Sutton ha pronosticado una victoria de Portugal por 1-0. En su opinión, es muy probable que precisamente Cristiano Ronaldo, respondiendo a todas las objeciones, anote el único y decisivo gol del encuentro. Esto sería uno de los escenarios más irónicos del fútbol.

El partido de cuartos de final entre Portugal y Croacia se disputará el domingo. Este encuentro no solo definirá quién avanza a la siguiente ronda, sino también qué tan acertada fue la táctica elegida por Roberto Martinez.

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