Romero no le dio la mano a Trump: las imágenes tras la final se vuelven virales

Los jugadores argentinos, tras su dolorosa derrota ante España en la final de la Copa Mundial 2026, recibieron sus medallas de plata en la ceremonia de premiación. Sin embargo, el gesto de Cristian Romero hacia el presidente estadounidense Donald Trump está siendo tan comentado como el resultado del partido.

En los videos difundidos, se ve al defensa pasar frente a Trump, quien le extendía la mano, sin detenerse. Romero aún no ha explicado la razón de este gesto.

Romero recibió la medalla, pero no dio la mano

Durante la ceremonia, los jugadores argentinos desfilaron uno a uno frente al presidente de la FIFA Gianni Infantino y Donald Trump para recibir sus medallas de plata.

Cuando llegó el turno de Cristian Romero, Trump extendió su mano. Sin embargo, el defensa argentino pasó de largo sin detenerse. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales, provocando diversas especulaciones sobre si el gesto del jugador fue intencional.

Al mismo tiempo, el video no muestra claramente la intención de Romero. ¿Estaba distraído el jugador o realmente eligió no dar la mano? No se ha publicado ningún comentario personal al respecto.

Otros jugadores sí saludaron a Trump

Durante la ceremonia, el capitán argentino Lionel Messi estrechó la mano de Infantino y Trump antes de recibir su medalla de plata. La participación del presidente estadounidense en la entrega de premios había sido confirmada antes de la final.

Trump, junto al jefe de la FIFA, entregó las medallas a los jugadores de ambos equipos. La presencia de jefes de Estado en las finales de la Copa Mundial y en las ceremonias de premiación ha ocurrido en ediciones anteriores.

El gesto de Romero llamó la atención precisamente por esto: la mayoría de los jugadores que pasaron antes y después de él estrecharon la mano de los presentes en la ceremonia.

Argentina perdió el título en la prórroga

El tiempo reglamentario de la final de la Copa Mundial 2026 terminó sin goles. Argentina jugó la prórroga con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández.

En el minuto 106, el suplente Ferran Torres aprovechó una oportunidad en el área para marcar el único gol del encuentro. España ganó 1-0, logrando su segundo título mundial desde 2010.

Argentina, por su parte, perdió la oportunidad de ganar un segundo título consecutivo y terminó el torneo con la medalla de plata.

Se desconoce por qué Romero actuó así

Los usuarios de redes sociales interpretan el gesto de Romero de diversas formas, desde una postura política hasta la frustración tras la derrota en la final.

Pero hasta que el jugador o la Asociación del Fútbol Argentino den una explicación oficial, estas versiones no pueden aceptarse como hechos confirmados. Lo único claro hasta ahora es que Trump extendió la mano y Romero pasó de largo.

Estos segundos de imágenes se han convertido en una de las escenas más comentadas de la final. España levantó el trofeo, pero Internet sigue jugando su propio partido después de la final.