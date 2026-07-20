Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!
Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионига айланди. Нью-Жерсидаги ҳал қилувчи баҳс тақдирини 106-дақиқада Ферран Торреснинг ягона зарбаси ҳал қилди.
Амалдаги чемпион Аргентина титулини ҳимоя қила олмади. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа кумуш медаль билан кифояланган бўлса, Испания 16 йиллик танаффусдан кейин яна футбол оламининг энг юқори чўққисига чиқди.
Асосий вақтда дарвозалар дахлсиз қолди
Ист-Ратерфорддаги New York New Jersey Stadium — MetLife аренасида ўтказилган финал эҳтиёткор ва кескин курашлар остида бошланди.
Испания тўпни кўпроқ назорат қилишга ҳаракат қилган бўлса, Аргентина рақиб ҳужумларини интизомли ҳимоя орқали тўхтатиб турди. Икки жамоа ҳам имкониятлар яратди, аммо 90 дақиқа давомида ҳисоб очилмади — 0:0.
Шу тариқа, жаҳон чемпионлиги тақдири қўшимча бўлимларга қолди.
106-дақиқадаги зарба кубокни Испанияга олиб келди
Қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес Аргентина ҳимоясини ёриб ўтиб, Эмилиано Мартинес қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди.
Ушбу гол финалдаги ягона натижали зарба бўлиб қолди. Аргентина сўнгги дақиқаларда ҳисобни тенглаштиришга уринган бўлса-да, Испания ҳимояси устунликни сақлаб қолди — 1:0.
ЖЧ–2026 финали
Испания — Аргентина 1:0
Гол: Ферран Торрес, 106.
2010 йилги тарих яна такрорланди
Испания илк жаҳон чемпионлигини 2010 йилда Жанубий Африкада қўлга киритган эди. Ўшанда ҳам финалнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланган ва Нидерландияга қарши қўшимча бўлимда урилган ягона гол чемпионни аниқлаганди.
2010 йилги тарихий голга Андрес Иньеста муаллифлик қилган бўлса, орадан 16 йил ўтиб Ферран Торрес унинг йўлини такрорлади.
Икки финал, бир хил ҳисоб ва қўшимча бўлимдаги ҳал қилувчи зарба — Испаниянинг ҳар икки жаҳон чемпионлиги деярли бир хил сценарийда қўлга киритилди.
Де ла Фуэнте авлоди ўз тарихини ёзди
Луис де ла Фуэнте бошқарувидаги Испания мусобақа давомида техник, интизомли ва барқарор ўйини билан ажралиб турди. Жамоа ҳал қилувчи учрашувда ҳам босимга дош бериб, амалдаги чемпионни таслим қилди.
Ёшлар ва тажрибали футболчилар уйғунлиги Испанияга 2010 йилги афсонавий авлоддан кейин яна жаҳон кубогини кўтариш имконини берди.
Аргентина эса кетма-кет иккинчи чемпионликка жуда яқин келди, аммо Мессининг эҳтимолий сўнгги мундиали оғриқли мағлубият билан якунланди.
Футбол тарихида янги саҳифа очилди: Иньестадан кейин энди Ферран Торреснинг исми ҳам Испанияга жаҳон чемпионлигини олиб келган қаҳрамон сифатида ёзилди.
…