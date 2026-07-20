Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!

·1·Спорт
Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!

Испания миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Аргентинани қўшимча бўлимларда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи бор жаҳон чемпионига айланди. Нью-Жерсидаги ҳал қилувчи баҳс тақдирини 106-дақиқада Ферран Торреснинг ягона зарбаси ҳал қилди.

Амалдаги чемпион Аргентина титулини ҳимоя қила олмади. Лионель Месси бошчилигидаги жамоа кумуш медаль билан кифояланган бўлса, Испания 16 йиллик танаффусдан кейин яна футбол оламининг энг юқори чўққисига чиқди.

Асосий вақтда дарвозалар дахлсиз қолди

Ист-Ратерфорддаги New York New Jersey Stadium — MetLife аренасида ўтказилган финал эҳтиёткор ва кескин курашлар остида бошланди.

Испания тўпни кўпроқ назорат қилишга ҳаракат қилган бўлса, Аргентина рақиб ҳужумларини интизомли ҳимоя орқали тўхтатиб турди. Икки жамоа ҳам имкониятлар яратди, аммо 90 дақиқа давомида ҳисоб очилмади — 0:0.

Шу тариқа, жаҳон чемпионлиги тақдири қўшимча бўлимларга қолди.

106-дақиқадаги зарба кубокни Испанияга олиб келди

Қўшимча вақтнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес Аргентина ҳимоясини ёриб ўтиб, Эмилиано Мартинес қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди.

Ушбу гол финалдаги ягона натижали зарба бўлиб қолди. Аргентина сўнгги дақиқаларда ҳисобни тенглаштиришга уринган бўлса-да, Испания ҳимояси устунликни сақлаб қолди — 1:0.

ЖЧ–2026 финали

Испания — Аргентина 1:0

Гол: Ферран Торрес, 106.

2010 йилги тарих яна такрорланди

Испания илк жаҳон чемпионлигини 2010 йилда Жанубий Африкада қўлга киритган эди. Ўшанда ҳам финалнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланган ва Нидерландияга қарши қўшимча бўлимда урилган ягона гол чемпионни аниқлаганди.

2010 йилги тарихий голга Андрес Иньеста муаллифлик қилган бўлса, орадан 16 йил ўтиб Ферран Торрес унинг йўлини такрорлади.

Икки финал, бир хил ҳисоб ва қўшимча бўлимдаги ҳал қилувчи зарба — Испаниянинг ҳар икки жаҳон чемпионлиги деярли бир хил сценарийда қўлга киритилди.

Де ла Фуэнте авлоди ўз тарихини ёзди

Луис де ла Фуэнте бошқарувидаги Испания мусобақа давомида техник, интизомли ва барқарор ўйини билан ажралиб турди. Жамоа ҳал қилувчи учрашувда ҳам босимга дош бериб, амалдаги чемпионни таслим қилди.

Ёшлар ва тажрибали футболчилар уйғунлиги Испанияга 2010 йилги афсонавий авлоддан кейин яна жаҳон кубогини кўтариш имконини берди.

Аргентина эса кетма-кет иккинчи чемпионликка жуда яқин келди, аммо Мессининг эҳтимолий сўнгги мундиали оғриқли мағлубият билан якунланди.

Футбол тарихида янги саҳифа очилди: Иньестадан кейин энди Ферран Торреснинг исми ҳам Испанияга жаҳон чемпионлигини олиб келган қаҳрамон сифатида ёзилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34ЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиБугун, 08:34Ямал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиЯмал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиБугун, 08:29Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиЛуис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиБугун, 07:39Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиЖаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиБугун, 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди