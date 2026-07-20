Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлари

·0·Спорт
Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлари

АҚШнинг МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати финали нафақат Испания терма жамоасининг ғалабаси, балки Лионель Месси атрофидаги шов-шувли воқеа билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Аргентина терма жамоаси сардори ўйин давомида рақиб ҳимоячиси Марк Кукурелла билан юзага келган тўқнашувда ҳакамдан қизил карточка сўрагани учун кескин танқидлар нишонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг кескин паллаларида Аргентина ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез Пау Кубарси га нисбатан қўпол ўйини учун иккинчи сариқ карточкани олиб, майдонни тарк этган эди. Шундан сўнг, майдондаги асабий ҳолат янада кучайди ва Лионель Месси ҳамда Марк Кукурелла ўртасида оғзаки даҳанаки жанг юзага келди. Месси ҳакамга мурожаат қилиб, рақибини майдондан четлатишни талаб қилгани телекамералар объективига тушиб қолди.

Қоидалар ва кутилмаган талаб

Goal.com нашрининг хабар беришича, Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун жорий этилган янги регламентдан фойдаланиб, рақибини жазолашга ҳаракат қилган. Қоидага кўра, футболчилар оғзини ёпган ҳолда рақиб билан мулоқот қилса, бу қаттиқ интизомий чорага, ҳатто қизил карточкага сабаб бўлиши мумкин. Аввалроқ турнирда Мигуел Алмирон айнан шу сабаб билан майдондан четлатилган эди.

Ушбу ҳолат собиқ футболчи ва айни дамда ИТВ эксперти ҳисобланган Лее Дихон нинг ғазабини келтирди. Арсенал жамоасининг собиқ ҳимоячиси Мессининг хатти-ҳаракатини "болаларча" деб атади. Унинг фикрича, бундай даражадаги буюк футболчи ҳакамга таъсир ўтказиш орқали рақибни майдондан ҳайдатишга уриниши спорт принципларига зид келади.

"Агар шундай ҳолатлар учун карточка берилаверса, футбол ўз жозибасини йўқотади. Кимнидир майдондан четлатиш учун бунчалик 'чақалоқ' бўлиш керак эмас, бу шунчаки кулгили", — дея таъкидлади Лее Дихон жонли эфир вақтида. Унинг бу сўзлари ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлди.

Испаниянинг ғалабаси ва ўйин якунидаги тартибсизликлар

Барча баҳсларга қарамай, Испания терма жамоаси ўз устунлигини намойиш этиб, футбол оламидаги энг нуфузли совринни қўлга киритди. Учрашувнинг 106-дақиқасида захирадан майдонга тушган Ферран Торрес ягона гол муаллифига айланди ва "Қизил фурия"га ўз тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Ўйин якунлангач ҳам эҳтирослар пасайгани йўқ. Аргентина вакили Леандро Паредес ва испан футболчилари Эрик Гарсиа ҳамда Гави ўртасида оммавий муштлашув юзага келди. Натижада ҳакам Леандро Паредес га ҳам қизил карточка кўрсатишга мажбур бўлди. Бу мағлубият Аргентина учун ҳам руҳий, ҳам интизомий жиҳатдан оғир зарба бўлди.

Ушбу финал Лионель Месси фаолиятидаги энг зиддиятли ўйинлардан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди. Гарчи у дунёнинг саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби бўлса-да, унинг майдондаги хулқ-атвори ҳатто энг содиқ мухлислари орасида ҳам турли саволларни келтириб чиқарди.

Лионель МессиЖаҳон ЧемпионатиАргентинаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37ЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиЖЧ-2026нинг энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиБугун, 08:34Ямал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиЯмал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финалиБугун, 08:29Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиЛуис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиБугун, 07:39Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиЖаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиБугун, 06:33Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Килиан Мбаппе тарихий натижа қайд этди: 2026-йилги ЖЧда 10 та гол ва иккинчи "Олтин бутса"Бугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди