Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлари
АҚШнинг МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати финали нафақат Испания терма жамоасининг ғалабаси, балки Лионель Месси атрофидаги шов-шувли воқеа билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Аргентина терма жамоаси сардори ўйин давомида рақиб ҳимоячиси Марк Кукурелла билан юзага келган тўқнашувда ҳакамдан қизил карточка сўрагани учун кескин танқидлар нишонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг кескин паллаларида Аргентина ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез Пау Кубарси га нисбатан қўпол ўйини учун иккинчи сариқ карточкани олиб, майдонни тарк этган эди. Шундан сўнг, майдондаги асабий ҳолат янада кучайди ва Лионель Месси ҳамда Марк Кукурелла ўртасида оғзаки даҳанаки жанг юзага келди. Месси ҳакамга мурожаат қилиб, рақибини майдондан четлатишни талаб қилгани телекамералар объективига тушиб қолди.
Қоидалар ва кутилмаган талабGoal.com нашрининг хабар беришича, Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун жорий этилган янги регламентдан фойдаланиб, рақибини жазолашга ҳаракат қилган. Қоидага кўра, футболчилар оғзини ёпган ҳолда рақиб билан мулоқот қилса, бу қаттиқ интизомий чорага, ҳатто қизил карточкага сабаб бўлиши мумкин. Аввалроқ турнирда Мигуел Алмирон айнан шу сабаб билан майдондан четлатилган эди.
Ушбу ҳолат собиқ футболчи ва айни дамда ИТВ эксперти ҳисобланган Лее Дихон нинг ғазабини келтирди. Арсенал жамоасининг собиқ ҳимоячиси Мессининг хатти-ҳаракатини "болаларча" деб атади. Унинг фикрича, бундай даражадаги буюк футболчи ҳакамга таъсир ўтказиш орқали рақибни майдондан ҳайдатишга уриниши спорт принципларига зид келади.
"Агар шундай ҳолатлар учун карточка берилаверса, футбол ўз жозибасини йўқотади. Кимнидир майдондан четлатиш учун бунчалик 'чақалоқ' бўлиш керак эмас, бу шунчаки кулгили", — дея таъкидлади Лее Дихон жонли эфир вақтида. Унинг бу сўзлари ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари ўртасида катта баҳсларга сабаб бўлди.
Испаниянинг ғалабаси ва ўйин якунидаги тартибсизликларБарча баҳсларга қарамай, Испания терма жамоаси ўз устунлигини намойиш этиб, футбол оламидаги энг нуфузли совринни қўлга киритди. Учрашувнинг 106-дақиқасида захирадан майдонга тушган Ферран Торрес ягона гол муаллифига айланди ва "Қизил фурия"га ўз тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Ўйин якунлангач ҳам эҳтирослар пасайгани йўқ. Аргентина вакили Леандро Паредес ва испан футболчилари Эрик Гарсиа ҳамда Гави ўртасида оммавий муштлашув юзага келди. Натижада ҳакам Леандро Паредес га ҳам қизил карточка кўрсатишга мажбур бўлди. Бу мағлубият Аргентина учун ҳам руҳий, ҳам интизомий жиҳатдан оғир зарба бўлди.
Ушбу финал Лионель Месси фаолиятидаги энг зиддиятли ўйинлардан бири сифатида тарихда қоладиган бўлди. Гарчи у дунёнинг саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби бўлса-да, унинг майдондаги хулқ-атвори ҳатто энг содиқ мухлислари орасида ҳам турли саволларни келтириб чиқарди.
…