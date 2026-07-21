Olise supera a Messi y Mbappé: el ranking del Mundial 2026

Se ha publicado un nuevo ranking basado en las acciones ofensivas, creativas y defensivas de los jugadores al finalizar la Copa del Mundo 2026. El centrocampista de la selección francesa, Michael Olise, ocupó el primer lugar entre los «creadores» con 8,29 puntos.

Siendo el mejor asistente del Mundial 2026, Olise superó en este indicador a Lionel Messi y a estrellas como Kylian Mbappé.

Los jugadores fueron evaluados en tres direcciones

Las acciones de los jugadores que participaron en el torneo se analizaron en una escala de 10 puntos según tres categorías principales:

eficiencia ofensiva;

creación de ocasiones de gol;

acciones defensivas.

En el ranking de «creadores» se valoró a los jugadores que participaron activamente en el desarrollo de ataques, pases peligrosos y la preparación de oportunidades de gol para sus compañeros.

Michael Olise registró el mejor resultado del torneo en esta categoría con 8,29 puntos.

Olise fue el líder del torneo con 7 asistencias

Que el centrocampista francés ocupara el primer lugar no es casualidad. Durante el Mundial 2026, realizó 7 asistencias, convirtiéndose en el mejor asistente de la competición.

Olise desempeñó un papel crucial en la organización de los ataques de Francia, dando el último pase y encontrando espacios libres entre la defensa rival.

Sus acciones fueron evidentes no solo en las estadísticas, sino también en el juego general de Francia en el torneo. El centrocampista fue uno de los principales creativos tanto en los ataques rápidos como en el juego posicional del equipo.

Messi se quedó en segundo lugar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ocupó el segundo puesto del ranking con 8,26 puntos.

El jugador de 39 años destacó durante el torneo no solo por sus goles, sino también por su organización de ataques, sus últimos pases y su presión sobre la defensa rival.

La diferencia entre Olise y Messi fue de solo 0,03 puntos. Esto demuestra que hubo una igualdad casi total entre los indicadores de creatividad de ambos futbolistas.

Mbappé completó el podio

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, ocupó el tercer lugar con 7,84 puntos.

Aunque Mbappé es más conocido por su eficacia goleadora y finalización de ataques, también fue uno de los mejores jugadores del torneo en la creación de situaciones.

De esta manera, el podio del ranking de «creadores» quedó de la siguiente manera:

Michael Olise — 8,29 puntos Lionel Messi — 8,26 puntos Kylian Mbappé — 7,84 puntos

El Mundial 2026 se celebró en un formato histórico

En la Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, participaron por primera vez en la historia 48 selecciones nacionales.

La expansión del alcance del torneo aumentó el número de partidos y jugadores. En tales condiciones de competencia, que Olise sea señalado como el mejor futbolista en creatividad es un gran reconocimiento a su juego en el Mundial.

Muchos jugadores ganaron atención por sus goles en el Mundial 2026. Michael Olise, por su parte, superó a Messi y Mbappé al crear oportunidades de gol para los demás.