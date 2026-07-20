Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпион
Футбол олами навбатдаги тарихий бурилишга гувоҳ бўлди. АҚШнинг МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтган 2026-йилги жаҳон чемпионати финали Аргентина терма жамоаси учун кутилмаган ва аламли якун топди. Амалдаги чемпионлар Испанияга қарши кечган муросасиз баҳсда имкониятни бой бериб, кетма-кет икки бор олтин медалларни қўлга киритиш имкониятидан маҳрум бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, бироқ қўшимча бўлимларнинг иккинчи қисми бошланиши билан Ферран Торрес томонидан киритилган гол ўйин тақдирини ҳал қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, Испания терма жамоаси бутун ўйин давомида яққол устунликка эга бўлган. Статистик маълумотлар ҳам буни тасдиқлайди: "Қизил фурия" рақиб дарвозаси томон 20 маротаба зарба берган бўлса, Аргентина бор-йўғи 2 та зарба билан чекланган.
Лионель Месси ва унинг сўнгги умидлари39 ёшли Лионель Месси учун бу турнир ўзининг олтинчи жаҳон чемпионати сифатида тарихга кирди. 2022-йилдаги Қатардаги ғалабасини такрорлашга уринган афсонавий ҳужумчи, финал ҳуштаги чалингач, ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг майдон марказида очиқчасига йиғлагани ушбу финалнинг энг таъсирли ва унутилмас лаҳзаси бўлиб қолди.
Испания терма жамоаси устози Луис де ла Фуенте ўйин олдидан асосий режа айнан Лионель Месси хавфини бартараф этишга қаратилганини тан олди. "Бизнинг биринчи вазифамиз Мессини ўйиндан узиб қўйиш эди", — дейди мураббий. Испаниялик футболчилар ҳам ғалаба тантанасидан олдин тушкунликка тушган Аргентина сардорини юпатишга ҳаракат қилишди.
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ўйиндан сўнг ўз сардорини ҳимоя қилиб чиқди. У Мессининг келажаги ҳақида аниқ маълумот бермаган бўлса-да, унинг жаҳон футболидаги ўрнига алоҳида тўхталди. "У майдонга тушган барча даврларнинг энг буюк футболчиси. Умид қиламанки, ҳамма у эришган натижалар билан фахрланади", — дея таъкидлади мутахассис.
Ушбу мағлубият Аргентина учун 1962-йилги Бразилия рекордини янгилаш, яни чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш имкониятини йўққа чиқарди. Испания эса ўз тарихида иккинчи бор жаҳон тахтига кўтарилди. Эндиликда бутун футбол жамоатчилигини бир савол қийнамоқда: бу Лионель Месси учун терма жамоадаги сўнгги ўйин бўлдими? Ҳозирча футболчи бу борада расмий баёнот бермади.
…