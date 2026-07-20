Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпион

·32·Спорт
Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпион

Футбол олами навбатдаги тарихий бурилишга гувоҳ бўлди. АҚШнинг МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтган 2026-йилги жаҳон чемпионати финали Аргентина терма жамоаси учун кутилмаган ва аламли якун топди. Амалдаги чемпионлар Испанияга қарши кечган муросасиз баҳсда имкониятни бой бериб, кетма-кет икки бор олтин медалларни қўлга киритиш имкониятидан маҳрум бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади, бироқ қўшимча бўлимларнинг иккинчи қисми бошланиши билан Ферран Торрес томонидан киритилган гол ўйин тақдирини ҳал қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, Испания терма жамоаси бутун ўйин давомида яққол устунликка эга бўлган. Статистик маълумотлар ҳам буни тасдиқлайди: "Қизил фурия" рақиб дарвозаси томон 20 маротаба зарба берган бўлса, Аргентина бор-йўғи 2 та зарба билан чекланган.

Лионель Месси ва унинг сўнгги умидлари

39 ёшли Лионель Месси учун бу турнир ўзининг олтинчи жаҳон чемпионати сифатида тарихга кирди. 2022-йилдаги Қатардаги ғалабасини такрорлашга уринган афсонавий ҳужумчи, финал ҳуштаги чалингач, ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг майдон марказида очиқчасига йиғлагани ушбу финалнинг энг таъсирли ва унутилмас лаҳзаси бўлиб қолди.

Испания терма жамоаси устози Луис де ла Фуенте ўйин олдидан асосий режа айнан Лионель Месси хавфини бартараф этишга қаратилганини тан олди. "Бизнинг биринчи вазифамиз Мессини ўйиндан узиб қўйиш эди", — дейди мураббий. Испаниялик футболчилар ҳам ғалаба тантанасидан олдин тушкунликка тушган Аргентина сардорини юпатишга ҳаракат қилишди.

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони ўйиндан сўнг ўз сардорини ҳимоя қилиб чиқди. У Мессининг келажаги ҳақида аниқ маълумот бермаган бўлса-да, унинг жаҳон футболидаги ўрнига алоҳида тўхталди. "У майдонга тушган барча даврларнинг энг буюк футболчиси. Умид қиламанки, ҳамма у эришган натижалар билан фахрланади", — дея таъкидлади мутахассис.

Ушбу мағлубият Аргентина учун 1962-йилги Бразилия рекордини янгилаш, яни чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш имкониятини йўққа чиқарди. Испания эса ўз тарихида иккинчи бор жаҳон тахтига кўтарилди. Эндиликда бутун футбол жамоатчилигини бир савол қийнамоқда: бу Лионель Месси учун терма жамоадаги сўнгги ўйин бўлдими? Ҳозирча футболчи бу борада расмий баёнот бермади.

Лионель МессиАргентинаИспанияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунИспания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якунБугун, 12:39ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиАргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди