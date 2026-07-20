Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳза
Футбол олами тарихий бурилиш нуқталаридан бирига гувоҳ бўлди. АҚШнинг "МетЛифе Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати финалида Испания терма жамоаси Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритди. Бироқ ўйиндан кейинги асосий эътибор ғалаба нашидасидан кўра, икки буюк истеъдод — Лионель Месси ва Ламине Ямал ўртасидаги учрашувга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳакамнинг финал ҳуштаги чалингач, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси майдонда тушкун ҳолатда қолди. Амалдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмаган афсонавий футболчининг кўз ёшлари барчани ларзага келтирди. Шу лаҳзада Испаниянинг ёш юлдузи Ламине Ямал ғалабани нишонлашни тўхтатиб, биринчилардан бўлиб Мессининг ёнига келди ва уни қучоқлаб тасалли берди.
Ушбу лаҳза кўпчилик томонидан рамзий маънода "эстафета таёғини топшириш" деб баҳоланмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, бу кадр футбол тарихидаги энг таъсирли суратлардан бирига айланди. Сабаби, 2007-йилда УНICEФ хайрия кампанияси доирасида туширилган суратда Лионель Месси ҳали чақалоқ бўлган Ламине Ямални чўмилтираётгани акс этган эди. Oraдан йиллар ўтиб, ўша чақалоқ ўз кумирини мағлуб этиб, унга тасалли бериши ҳақиқий мўъжизага қиёсланмоқда.
Испаниянинг қайтиши ва Аргентинанинг тушкунлигиИспания терма жамоаси ушбу ғалаба орқали орадан 16 йил ўтиб яна жаҳон тахтига қайтди. Родри ва Аймерик Лапорте бошчилигидаги мустаҳкам ҳимоя чизиғи 120 дақиқа давомида Лионель Месси бошлиқ ҳужумчиларга имкон бермади. Испанларнинг тартибли ўйини ва ёш қанот ҳужумчиларининг шиддати амалдаги чемпионлар устидан ғалабани таъминлади.
Аргентина устози Лионель Скалони мағлубиятдан сўнг ўз фикрларини билдириб ўтди. Marca нашри иқтибос келтиришича, мураббий кийиниш хонасида йиғлаганини яширмади. "Одамларга бу мағлубиятни ҳам тўғри қабул қилиш кераклигини тушунтириш қийин. Лекин биз нималарга эришганимизни унутмаслигимиз керак. Бу йигитлар ҳақиқий жангчилар ва улар миннатдорчиликка лойиқ", — деди Скалони.
Ушбу финал Аргентина учун нафақат чемпионликдан айрилиш, балки бир даврнинг якуни сифатида ҳам кўрилмоқда. Лионель Месси учун бу эҳтимолий сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкинлиги мағлубият аламини янада оширди. Испания эса Ламине Ямал каби ёшлар билан янги олтин даврни бошламоқда. Футбол жамоатчилиги ушбу финални икки буюк авлоднинг учрашуви сифатида узоқ вақт ёдда сақлайди.
…