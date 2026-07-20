Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳза

·47·Спорт
Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳза

Футбол олами тарихий бурилиш нуқталаридан бирига гувоҳ бўлди. АҚШнинг "МетЛифе Стадиум" ўйингоҳида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионати финалида Испания терма жамоаси Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритди. Бироқ ўйиндан кейинги асосий эътибор ғалаба нашидасидан кўра, икки буюк истеъдод — Лионель Месси ва Ламине Ямал ўртасидаги учрашувга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳакамнинг финал ҳуштаги чалингач, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси майдонда тушкун ҳолатда қолди. Амалдаги чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмаган афсонавий футболчининг кўз ёшлари барчани ларзага келтирди. Шу лаҳзада Испаниянинг ёш юлдузи Ламине Ямал ғалабани нишонлашни тўхтатиб, биринчилардан бўлиб Мессининг ёнига келди ва уни қучоқлаб тасалли берди.

Ушбу лаҳза кўпчилик томонидан рамзий маънода "эстафета таёғини топшириш" деб баҳоланмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, бу кадр футбол тарихидаги энг таъсирли суратлардан бирига айланди. Сабаби, 2007-йилда УНICEФ хайрия кампанияси доирасида туширилган суратда Лионель Месси ҳали чақалоқ бўлган Ламине Ямални чўмилтираётгани акс этган эди. Oraдан йиллар ўтиб, ўша чақалоқ ўз кумирини мағлуб этиб, унга тасалли бериши ҳақиқий мўъжизага қиёсланмоқда.

Испаниянинг қайтиши ва Аргентинанинг тушкунлиги

Испания терма жамоаси ушбу ғалаба орқали орадан 16 йил ўтиб яна жаҳон тахтига қайтди. Родри ва Аймерик Лапорте бошчилигидаги мустаҳкам ҳимоя чизиғи 120 дақиқа давомида Лионель Месси бошлиқ ҳужумчиларга имкон бермади. Испанларнинг тартибли ўйини ва ёш қанот ҳужумчиларининг шиддати амалдаги чемпионлар устидан ғалабани таъминлади.

Аргентина устози Лионель Скалони мағлубиятдан сўнг ўз фикрларини билдириб ўтди. Marca нашри иқтибос келтиришича, мураббий кийиниш хонасида йиғлаганини яширмади. "Одамларга бу мағлубиятни ҳам тўғри қабул қилиш кераклигини тушунтириш қийин. Лекин биз нималарга эришганимизни унутмаслигимиз керак. Бу йигитлар ҳақиқий жангчилар ва улар миннатдорчиликка лойиқ", — деди Скалони.

Ушбу финал Аргентина учун нафақат чемпионликдан айрилиш, балки бир даврнинг якуни сифатида ҳам кўрилмоқда. Лионель Месси учун бу эҳтимолий сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши мумкинлиги мағлубият аламини янада оширди. Испания эса Ламине Ямал каби ёшлар билан янги олтин даврни бошламоқда. Футбол жамоатчилиги ушбу финални икки буюк авлоднинг учрашуви сифатида узоқ вақт ёдда сақлайди.

Жаҳон ЧемпионатиЛионель МессиЛамине ЯмалАргентинаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиМартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиБугун, 10:53Ямал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқдиЯмал «Олтин тўп» пойгасида кескин олдинга чиқдиБугун, 10:44ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (ўйиндаги энг қизиқ онлар)ЖЧ-2026. Испания Аргентинани қандай мағлуб этди? (ўйиндаги энг қизиқ онлар)Бугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди