Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якун
Футбол олами навбатдаги катта турнирнинг драматик якунига гувоҳ бўлди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Испания терма жамоаси Аргентинани мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор олтин медалларга эга чиқди. Ню-Жерси шаҳридаги муҳташам стадионда кечган баҳс нафақат икки жамоа, балки икки хил футбол фалсафасининг тўқнашувига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Луис де ла Фуенте бошқарувидаги "Қизил фурия" бутун ўйин давомида назоратга таянган бўлса, Лионель Скалони шогирдлари агрессив ва жисмоний курашларга бой услубни танлади. Goal.com нашрининг ёзишича, 120 дақиқа давом этган шиддатли жангда испанларнинг маҳорати ва сабри ғалаба қозонди. Аргентина эса ўзининг ҳаддан ташқари қўпол ўйини туфайли танқидлар остида қолди.
Ню-Жерси жанги ва ҳал қилувчи қизил карточкаУчрашувнинг асосий вақти голсиз дуранг билан якунланди, бироқ 90-дақиқада содир бўлган воқеа ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Аргентиналик ярим ҳимоячи Энзо Фернандез кераксиз вазиятда иккинчи сариқ карточкани олиб, майдонни тарк этди. Бу эса амалдаги чемпионларни қўшимча бўлимларда бир киши кам бўлиб қолишига сабаб бўлди.
Испания сон жиҳатдан устунликдан унумли фойдаланди. 106-дақиқада Нико Виллиаmsнинг узатмасидан сўнг, захирадан майдонга тушган Ферран Торрес Эми Мартинез дарвозасини аниқ нишонга олди. Ушбу ягона гол Испанияга чемпионлик унвонини тақдим этди. Аргентина эса ўйин охиригача вазиятни ўзгартиришга уринди, бироқ уларнинг ҳужумлари бесамар кетди.
Лионель Месси учун сўнгги рақсУшбу финал афсонавий Лионель Месси учун терма жамоадаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши кутилаётган эди. Афсуски, учрашув якунида буюк ҳужумчи кўз ёшларини тия олмади. Месси бу сафар ўз жамоасини қутқариб қоладиган мўъжизани амалга ошира олмади ва майдонда кўпроқ кузатувчи ролида қолиб кетди.
Экспертларнинг фикрича, Аргентина ушбу ўйинда "анти-футбол" намойиш этди. Жамоанинг ҳаддан ташқари қўполлиги, Леандро Паредес ва Энзо Фернандез каби футболчиларнинг провокациялари ўйин руҳига соя солди. Якунда футбол жамоатчилиги Испаниянинг ғалабасини адолатли деб топди, чунки улар майдонда кўпроқ ижодкорлик кўрсатишди.
Испания терма жамоаси ушбу ғалаба билан жаҳон футболида янги гегемония даврини бошлашга тайёрлигини исботлади. Лионель Месси эса жаҳон чемпиони сифатидаги унвонини топширган бўлса-да, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи бўлиб қолаверади. Эндиликда барча эътибор Испаниянинг келгуси йиллардаги доминантлигига қаратилади.
…