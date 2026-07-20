Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якун

·44·Спорт
Испания жаҳон чемпиони: Аргентина ва Лионель Месси учун аламли якун

Футбол олами навбатдаги катта турнирнинг драматик якунига гувоҳ бўлди. 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Испания терма жамоаси Аргентинани мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор олтин медалларга эга чиқди. Ню-Жерси шаҳридаги муҳташам стадионда кечган баҳс нафақат икки жамоа, балки икки хил футбол фалсафасининг тўқнашувига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Луис де ла Фуенте бошқарувидаги "Қизил фурия" бутун ўйин давомида назоратга таянган бўлса, Лионель Скалони шогирдлари агрессив ва жисмоний курашларга бой услубни танлади. Goal.com нашрининг ёзишича, 120 дақиқа давом этган шиддатли жангда испанларнинг маҳорати ва сабри ғалаба қозонди. Аргентина эса ўзининг ҳаддан ташқари қўпол ўйини туфайли танқидлар остида қолди.

Ню-Жерси жанги ва ҳал қилувчи қизил карточка

Учрашувнинг асосий вақти голсиз дуранг билан якунланди, бироқ 90-дақиқада содир бўлган воқеа ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Аргентиналик ярим ҳимоячи Энзо Фернандез кераксиз вазиятда иккинчи сариқ карточкани олиб, майдонни тарк этди. Бу эса амалдаги чемпионларни қўшимча бўлимларда бир киши кам бўлиб қолишига сабаб бўлди.

Испания сон жиҳатдан устунликдан унумли фойдаланди. 106-дақиқада Нико Виллиаmsнинг узатмасидан сўнг, захирадан майдонга тушган Ферран Торрес Эми Мартинез дарвозасини аниқ нишонга олди. Ушбу ягона гол Испанияга чемпионлик унвонини тақдим этди. Аргентина эса ўйин охиригача вазиятни ўзгартиришга уринди, бироқ уларнинг ҳужумлари бесамар кетди.

Лионель Месси учун сўнгги рақс

Ушбу финал афсонавий Лионель Месси учун терма жамоадаги сўнгги йирик мусобақа бўлиши кутилаётган эди. Афсуски, учрашув якунида буюк ҳужумчи кўз ёшларини тия олмади. Месси бу сафар ўз жамоасини қутқариб қоладиган мўъжизани амалга ошира олмади ва майдонда кўпроқ кузатувчи ролида қолиб кетди.

Экспертларнинг фикрича, Аргентина ушбу ўйинда "анти-футбол" намойиш этди. Жамоанинг ҳаддан ташқари қўполлиги, Леандро Паредес ва Энзо Фернандез каби футболчиларнинг провокациялари ўйин руҳига соя солди. Якунда футбол жамоатчилиги Испаниянинг ғалабасини адолатли деб топди, чунки улар майдонда кўпроқ ижодкорлик кўрсатишди.

Испания терма жамоаси ушбу ғалаба билан жаҳон футболида янги гегемония даврини бошлашга тайёрлигини исботлади. Лионель Месси эса жаҳон чемпиони сифатидаги унвонини топширган бўлса-да, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи бўлиб қолаверади. Эндиликда барча эътибор Испаниянинг келгуси йиллардаги доминантлигига қаратилади.

Жаҳон ЧемпионатиИспанияАргентинаЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиЛамине Ямал 19 ёшида футболни “тугатди”: Испания жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:59Гарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиГарри Кейн: Томас Тухел Англия терма жамоасини янги чўққиларга олиб чиқа оладиБугун, 12:55Жаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионЖаҳон чемпионати: Лионель Месси кўз ёшлари билан хайрлашди, Испания — янги чемпионБугун, 12:38ФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиФИФА атрофида янги машмаша: Европа кенгаши Инфантинони танқид қилдиБугун, 12:33Мағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиМағлубиятдан кейин Аргентина терма жамоаси Мессини ёлғиз қолдирмадиБугун, 12:27Аргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиАргентина президенти мағлубиятга қарамай мамлакатда байрам эълон қилдиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди