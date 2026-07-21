El delantero de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo no pasó por alto una polémica publicación difundida en redes sociales por el programa español Espejo Público. En ella, los periodistas criticaron duramente el camino de Argentina hasta la final de la Copa Mundial 2026 y el trato de la FIFA hacia Messi.

La atención de Ronaldo hacia esta publicación generó nuevos debates en la comunidad futbolística. Sin embargo, las opiniones expresadas en el video son valoraciones personales de los periodistas, sin pruebas que confirmen las acusaciones.

«Argentina debería haber sido eliminada mucho antes»

En un video publicado el 17 de julio, la periodista española Pilar Rodríguez Losantos criticó la participación de la selección argentina en el Mundial.

«Este equipo debería haber quedado fuera hace unos cinco partidos. Solo llegó tan lejos con la ayuda de la FIFA», afirmó la periodista.

Según su opinión, España no solo tenía que enfrentarse a Argentina en la final, sino a Lionel Messiy a todo un sistema que deseaba que volviera a ser campeón del mundo.

«No jugamos contra Argentina, jugamos contra toda la organización de la FIFA que quiere entregarle la copa a Messi como hace cuatro años», dijo Rodríguez.

Términos aún más duros contra la FIFA

Otro participante del programa, Rubén Amón, también criticó duramente al organismo internacional de fútbol, calificando a la FIFA como una «organización mafiosa y vergonzosa».

Estas declaraciones provocaron reacciones diversas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron a los periodistas, otros los criticaron por lanzar acusaciones sin fundamento.

Hasta el momento, no se ha informado de ninguna respuesta oficial por parte de la FIFA o la Asociación del Fútbol Argentino sobre estas declaraciones.

¿Por qué se debatió la atención de Ronaldo?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sido considerados durante años como los principales rivales del fútbol mundial. Por ello, el interés del jugador portugués en una publicación que critica a Messi, Argentina y la FIFA causó diversas interpretaciones entre los aficionados.

Sin embargo, el propio Ronaldo no ha emitido ninguna declaración apoyando las afirmaciones del video. Por tanto, no hay base para asegurar que respalda plenamente la opinión de los periodistas.

España respondió a las polémicas en el campo

En la final de la Copa Mundial 2026, el tiempo reglamentario entre España y Argentina terminó con un marcador de 0-0. El ganador se decidió en la prórroga.

España ganó 1-0, convirtiéndose en campeona del mundo por segunda vez en su historia. Argentina, a pesar de llegar a la final como defensora del título, no pudo retener el trofeo.

A pesar de que el torneo ha finalizado, las polémicas en torno a la final continúan. La atención de Ronaldo hacia esta publicación ha intensificado aún más el debate.