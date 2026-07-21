Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади
Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Жорге Жесус жамоа таркибида инқилобий ўзгаришлар қилмаслигини ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду билан ҳамкорликни давом эттиришини маълум қилди. Тажрибали мутахассис 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг таркибни бутунлай янгилаш ниятида эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
71 ёшли мутахассис Португалия футбол федерацияси билан 2030-йилги жаҳон чемпионатига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Жесус Миллатлар лигаси баҳслари олдидан жамоанинг ўзагини сақлаб қолишни мақсад қилган. Бу эса 41 ёшли Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини ҳали тугатмаслигидан далолат беради.
Жорге Жесус ўз қарорини тайёргарлик учун вақт камлиги ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш зарурлиги билан изоҳлади. Унинг фикрича, қисқа вақт ичида таркибни тубдан ўзгартириш катта таваккалчилик бўлиб, бу жамоа натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
"Мен аҳмоқ эмасман": Жесуснинг қатъий позициясиЯнги мураббий жамоатчиликда пайдо бўлган саволларга жавоб берар экан, ўзининг прагматик ёндашувини очиқчасига баён қилди. "Одамлар янги мураббий келиши билан кўплаб футболчиларни алмаштиради деб ўйлашлари мумкин. Бу содир бўлмайди. Мен аҳмоқ эмасман. Устига-устак, ҳозирча таркибга чақирилмаган янги ўйинчиларни синаб кўриш учун етарли вақтим йўқ", — дея таъкидлади Жесус Канал 11 телеканалига берган интервюсида.
Мураббийнинг сўзларига кўра, кейинги тўрт йил давомида янги номлар пайдо бўлиши табиий, бироқ асосий таркиб 2026-йилги жаҳон чемпионатида қатнашган гуруҳдан узоқлашмайди. У фақат икки ёки учта янги ўйинчини жалб қилиши мумкинлигини, қолган позицияларда эса тажрибали ижрочиларга таянишини билдирди.
Шу билан бирга, Жорге Жесус футболчиларнинг савияси ва ўйин сифатига нисбатан талабни оширмоқчи. Унинг фикрича, Португалия терма жамоаси жаҳон чемпионатидагидан кўра анча мазмунлироқ футбол намойиш этиши шарт. Акс ҳолда, жамоа кўп йиллик орзулар кетидан қувишда давом этаверади.
"Бизда ажойиб футболчилар бор, лекин кўп ғалаба қозонмаяпмиз. Ўн йил олдин Европа чемпиони бўлганмиз, икки марта Миллатлар лигасида ғолиб чиқдик. Миллатлар лигаси энг муҳим мусобақа бўлмаслиги мумкин, лекин у энг қийини, чунки у ерда доим Европанинг энг кучли жамоаларига қарши ўйнайсиз", — дея қўшимча қилди мураббий.
Жорге Жесуснинг ушбу баёноти Криштиану Роналду мухлислари учун ижобий янгилик бўлди. Ал-Насср юлдузи ҳали ҳам терма жамоа учун фойдали эканлигини исботлашга ва янги мураббий қўл остида навбатдаги йирик турнирларда иштирок этишга тайёр кўринади.
…