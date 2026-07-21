Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади

·157·Спорт
Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқлади

Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Жорге Жесус жамоа таркибида инқилобий ўзгаришлар қилмаслигини ва афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду билан ҳамкорликни давом эттиришини маълум қилди. Тажрибали мутахассис 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг таркибни бутунлай янгилаш ниятида эмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

71 ёшли мутахассис Португалия футбол федерацияси билан 2030-йилги жаҳон чемпионатига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Жесус Миллатлар лигаси баҳслари олдидан жамоанинг ўзагини сақлаб қолишни мақсад қилган. Бу эса 41 ёшли Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини ҳали тугатмаслигидан далолат беради.

Жорге Жесус ўз қарорини тайёргарлик учун вақт камлиги ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш зарурлиги билан изоҳлади. Унинг фикрича, қисқа вақт ичида таркибни тубдан ўзгартириш катта таваккалчилик бўлиб, бу жамоа натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

"Мен аҳмоқ эмасман": Жесуснинг қатъий позицияси

Янги мураббий жамоатчиликда пайдо бўлган саволларга жавоб берар экан, ўзининг прагматик ёндашувини очиқчасига баён қилди. "Одамлар янги мураббий келиши билан кўплаб футболчиларни алмаштиради деб ўйлашлари мумкин. Бу содир бўлмайди. Мен аҳмоқ эмасман. Устига-устак, ҳозирча таркибга чақирилмаган янги ўйинчиларни синаб кўриш учун етарли вақтим йўқ", — дея таъкидлади Жесус Канал 11 телеканалига берган интервюсида.

Мураббийнинг сўзларига кўра, кейинги тўрт йил давомида янги номлар пайдо бўлиши табиий, бироқ асосий таркиб 2026-йилги жаҳон чемпионатида қатнашган гуруҳдан узоқлашмайди. У фақат икки ёки учта янги ўйинчини жалб қилиши мумкинлигини, қолган позицияларда эса тажрибали ижрочиларга таянишини билдирди.

Шу билан бирга, Жорге Жесус футболчиларнинг савияси ва ўйин сифатига нисбатан талабни оширмоқчи. Унинг фикрича, Португалия терма жамоаси жаҳон чемпионатидагидан кўра анча мазмунлироқ футбол намойиш этиши шарт. Акс ҳолда, жамоа кўп йиллик орзулар кетидан қувишда давом этаверади.

"Бизда ажойиб футболчилар бор, лекин кўп ғалаба қозонмаяпмиз. Ўн йил олдин Европа чемпиони бўлганмиз, икки марта Миллатлар лигасида ғолиб чиқдик. Миллатлар лигаси энг муҳим мусобақа бўлмаслиги мумкин, лекин у энг қийини, чунки у ерда доим Европанинг энг кучли жамоаларига қарши ўйнайсиз", — дея қўшимча қилди мураббий.

Жорге Жесуснинг ушбу баёноти Криштиану Роналду мухлислари учун ижобий янгилик бўлди. Ал-Насср юлдузи ҳали ҳам терма жамоа учун фойдали эканлигини исботлашга ва янги мураббий қўл остида навбатдаги йирик турнирларда иштирок этишга тайёр кўринади.

ПортугалияКриштиану РоналдуЖорге ЖесусФутболМиллатлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқатРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқатБугун, 12:15«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...Бугун, 12:00Родри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритдиРодри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритдиБугун, 11:54«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 10:04ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?Бугун, 09:59 Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди» Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди»Бугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди