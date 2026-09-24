La quinta jornada de competición, el 24 de septiembre, durante los XX Juegos Asiáticos de verano organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, quedó grabada en la historia del deporte uzbeko como un verdadero «día de oro y récords». Los representantes de nuestra delegación nacional lograron un resultado fantástico en un solo día, añadiendo a nuestro medallero nada menos que 5 medallas de oro, 8 de plata y 3 de bronce — un total de 16 medallas ¡a nuestro palmarés! Esta ola de victorias sin precedentes comenzó en los deportes acuáticos y se extendió a las arenas de gimnasia, los campos de tiro, las pistas de esgrima y los sectores de atletismo.

En particular, Shohsanam Sherzodova (canoa) y el dúo Nurmatov/Safaraliyev (remo) demostraron una hegemonía absoluta en el agua, mientras que Vladimir Svechnikov rompió una pausa de 32 años en tiro deportivo con un récord de la competición. Otkirbek Juraev se convirtió en el rey de Asia en caballo con arcos con 14.733 puntos, y Sharifa Davronova batió su récord personal en triple salto para convertirse en bicampeona continental. Así, al final de la quinta jornada, el número total de medallas de la delegación uzbeka alcanzó 6 de oro, 12 de plata y 8 de bronce (26 medallas en total) en total.

Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito revolucionario de las escuelas deportivas detrás de estas 16 medallas en un día, qué disciplinas aseguraron este liderazgo absoluto y qué salto estratégico está dando nuestra delegación en el medallero general?

«5 oros, un récord de 32 años y 26 medallas en total»: los 5 puntos clave del 24 de septiembre

Hechos estadísticos y analíticos más importantes de la quinta jornada de los Juegos Asiáticos:

16 medallas en un día: Los atletas uzbekos se convirtieron en los héroes del 24 de septiembre al ganar 5 oros, 8 platas y 3 bronces;

5 nuevos campeones asiáticos: Sherzodova, el dúo Nurmatov/Safaraliyev, Svechnikov, Juraev y Davronova subieron a lo más alto del podio continental;

Un éxito sin precedentes en deportes acuáticos: Nuestros remeros en remo, canoa y kayak aportaron por sí solos 2 oros, 7 platas y 3 bronces en un solo día;

Una serie de récords históricos: Svechnikov estableció un récord de los Juegos Asiáticos en tiro (244.3 puntos) y Davronova estableció un récord absoluto en su carrera con 14.35 metros;

26 medallas en el medallero general: Al final de la quinta jornada, nuestro equipo nacional se consolidó firmemente entre los mejores equipos de Asia con un total de 6 oros, 12 platas y 8 bronces.

«Aichi-Nagoya-2026»: los héroes del 24 de septiembre y el registro completo de medallas ganadas

Clasificación de nuestros atletas que conquistaron el podio durante la quinta jornada y sus disciplinas:

Nivel de medalla Atleta / Miembros del equipo Deporte y prueba ORO (5) Shohsanam Sherzodova Canoa ORO Shahzod Nurmatov / Sobirjon Safaraliyev Remo (Lm2x) ORO Vladimir Svechnikov Tiro (pistola de aire 10 m, nuevo récord) ORO Otkirbek Juraev Gimnasia artística (Caballo con arcos, 14.733 puntos) ORO Sharifa Davronova Atletismo (Triple salto, récord de 14.35 m) PLATA (8) Shahboz Kholmurzaev Remo (individual) PLATA Mehrojbek Mamatkulov / Pavel Sorin Remo (doble) PLATA R. Sattorova / M. Sergeyeva / A. Aksyonova / A. Smetullaeva Remo (cuádruple) PLATA Artur Guliev / Vladlen Denisov Canoa (doble) PLATA Anna Prakaten Remo (individual femenino) PLATA Anna Aksyonova / Aydana Smetullaeva Remo (doble femenino) PLATA F. Karimov / D. Khudoyberdiev / M. Golubev / A. Turdiev Remo (cuádruple masculino) PLATA Zaynab Dayibekova Esgrima (Sable individual femenino) BRONCE (3) Alisher Turdiev / Maksim Golubev Remo (doble) BRONCE Arina Tanatmisheva / Yekaterina Shubina Kayak (doble) BRONCE Sh. Kholmurzaev / D. Davronov / M. Mamatkulov / P. Sorin Remo (cuádruple)

Expertise deportiva y análisis: ¿Por qué la quinta jornada fue un punto de inflexión para el deporte uzbeko?

Conclusiones de los analistas deportivos internacionales y expertos:

El fenómeno de las «12 medallas acuáticas en un día»: La participación de la Federación de Remo (remo, canoa, kayak) de Uzbekistán en Nagoya se convirtió en una verdadera sensación; nuestros representantes subieron al podio en casi todas las finales, demostrando que son la única fuerza capaz de luchar de igual a igual con China y Japón en el continente;

Equilibrio entre diferentes deportes: El éxito no se limitó a las artes marciales o a una sola disciplina; ganar oros en deportes olímpicos que requieren gran destreza técnica e intelectual, como la gimnasia, el tiro y el atletismo, demuestra que el sistema deportivo del país se está desarrollando de manera integral;

Calidad y ampliación del espectro de medallas: 6 oros, 12 platas y 8 bronces — la gran cantidad de platas significa que hay un enorme potencial de reserva para aumentar aún más drásticamente el número de oros en las próximas competiciones; se ha formado una cultura de llegar a finales;

Motivación psicológica para otros atletas: Se avecinan competiciones como judo, boxeo y taekwondo, nuestras «fábricas de medallas» nacionales; esta lluvia de medallas del quinto día ha infundido confianza adicional y espíritu ganador a todos los miembros de la delegación.

La quinta jornada de los Juegos de «Aichi-Nagoya-2026» demostró una vez más al mundo entero la fuerza absoluta de la delegación deportiva uzbeka en la élite continental.

En su opinión, con 5 oros y 16 medallas en total en un día, ¿hasta dónde pueden llevar nuestros atletas a Uzbekistán en el medallero final de los Juegos Asiáticos? ¿La victoria de qué héroe del día (Davronova, Svechnikov, Juraev o nuestros remeros) le emocionó más? ¡Deje sus opiniones y felicitaciones a nuestros campeones en los comentarios y comparta este artículo histórico con todos los aficionados al deporte!